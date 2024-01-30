سرمربی بحرین: رویارویی با ژاپن سخت است اما ترسی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، «خوان آنتونیو پیزی» در نشست خبری پیش از دیدار با ژاپن در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳ اظهار داشت: از این موضوع که با یکی از بهترین تیمهای آسیا بازی داریم، واقف هستیم. ژاپن تیم بسیار خوبی است و در اکثر بازیها بیشترین مالکیت توپ را در اختیار داشتهاند و با توجه به اینکه بازیکنان بسیار خوبی در این تیم حضور دارند آنها میتوانند در جریان بازی تصمیمات ویژهای بگیرند.
او در خصوص رویارویی با ژاپن گفت: ما هیچ ترسی از این تیم نداریم و باید بهترین عملکرد خود در این بازی داشته باشیم تا بتوانیم نتیجه لازم را بگیریم.
سرمربی بحرین در پایان خاطر نشان کرد: بازیکنان باید دقت کنند تا برنامههای تاکتیکی که تمرین کردهایم را در زمین پیاده سازند و هدفمان ارائه بهترین نمایش همراه با نتیجه برتری است.
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