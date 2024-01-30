فرشید جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نظامی منحصر به فرد بوده و تنها نظامی است که مبتنی بر یک نظام دین‌مدار اسلامی و شیعی است، افزود: به همین خاطر این نظام با سایر نظام‌های رایج در دنیا تفاوت‌هایی دارد.

وی با اشاره به اینکه اکثر نظام‌های سیاسی در دنیا نظام سیاسی سکولار بوده و دین در اصل اجتماع این گونه نظام‌ها هیچ نقشی ندارد، اظهار کرد: به همین خاطر همه مفاهیم سیاسی در متن یک نظام سیاسی دین‌مدار اسلامی شیعی معنای خاص خود را می‌گیرد که این معنی متفاوت‌تر از معنایی است که این مفاهیم در متن یک نظام سیاسی سکولار به خود جذب می‌کند، لذا وقتی صحبت از مشارکت در انتخابات می‌کنیم، این متن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را باید مدنظر قرار دهیم.

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه برای رأی دادن و رأی ندادن انگیزه‌های متفاوتی وجود دارد، ادامه داد: وقتی به اندیشه‌های سیاسی رأی دادن مراجعه می‌کنیم، می‌توانیم چند دیدگاه و چشم‌انداز را مورد شناسایی قرار دهیم که اولین چشم‌انداز مربوط به موضوع جامعه‌شناختی است.

وی در خصوص چشم‌انداز جامعه‌شناختی برای حضور در انتخابات، تصریح کرد: این چشم‌انداز بدین معنی است که مردم اگر با علم به اینکه شرایط اجتماعی، فرهنگی و … جامعه مطلوب‌شان بود در انتخابات شرکت می‌کنند، در غیر این صورت از شرکت در انتخابات امتناع می‌کنند، هر چند این به معنای رد کردن و یا پشت کردن به نظام سیاسی کشور نیست.

برای برخی از مردم موضوع رأی دادن به عنوان یک سنت تلقی می‌شود

جعفری، دیدگاه دیگر در خصوص حضور مردم در انتخابات را مربوط به دیدگاه روانی دانست و اضافه کرد: برای برخی از مردم موضوع رأی دادن فارغ از اینکه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و … در چه جایگاهی قرار دارد، به عنوان یک سنت تلقی می‌شود و در هر برهه‌ای که انتخابات برگزار شده است، این افراد در این عرصه سیاسی حضور پررنگی داشته‌اند و این موضوع نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل شرکت در انتخابات باشد.

وی دیدگاه دیگر شرکت در انتخابات را مربوط به نگاه عقلانی برای حضور در این عرصه و صحنه سیاسی عنوان کرد و یادآور شد: هواداران این دیدگاه معتقدند که باید به عملکرد دولت نگاه کرد به همین خاطر اگر این قوه خواسته این افراد را بعد از ارزیابی‌های اولیه توسط این گروه برآورده کرده باشد، قطعاً در انتخابات شرکت خواهند کرد، در غیر این صورت از حضور در این عرصه امتناع خواهند کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با بیان اینکه در نظام اسلامی باید دلیل دیگری را برای حضور مردم در عرصه انتخابات بیان کنیم و آن اینکه نظام سیاسی، یک نظام دین‌مدار اسلامی و شیعی بوده و حفظ این نظام در اولویت همه دیدگاه‌ها قرار دارد، خاطرنشان کرد: این بدان معنی است که مردم ایران با این انگیزه در انتخابات شرکت می‌کنند که با خون دل خوردن‌ها، شهید دادن‌ها، تحریم‌ها و فراز و نشیب‌های زیاد این نظام مقدس شکل گرفته است و رأی دادن مردم نیز معطوف به حفظ این نظام دین‌مدار اسلامی شیعی می‌شود.

مردم به درجه‌ای از شعور و آگاهی رسیده‌اند که در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند

وی با تاکید بر اینکه معتقدیم فارغ از شرایط اقتصادی، اجتماعی و … مردم به درجه‌ای از شعور و آگاهی رسیده‌اند که در انتخابات حضور حداکثری داشته باشند، عنوان کرد: هدف اصلی حفظ این نظام بوده و عملکرد دولت در اولویت‌های بعدی قرار دارد و مردم ایران به درجه‌ای از شعور و آگاهی سیاسی رسیده‌اند که با حضور حداکثری در انتخابات اسفندماه امسال، سپری در برابر هجمه رسانه‌های غربی مبنی بر اینکه بین مردم و دولت شکاف وجود دارد، ایجاد کنند.

این استاد دانشگاه در رابطه با فضای حاکم در استان در حوزه انتخابات و نیز توجه مردم به معیارها در رأی دادن، گفت: مردم استان زنجان بیش از اینکه صنعتی و سیاسی باشند، مردمی باشعور و فرهنگی هستند و معیارهایی که برای این مردم از اهمیت برخوردار است، همان معیارهای فرهنگی است.

جعفری با یادآوری اینکه مردم استان باید به این نکته توجه داشته باشند که ما در قالب جهاد تبیین باید وظایف یک نماینده را در مجلس برای مردم تشریح کنیم، افزود: متأسفانه اکثر مردم با این وظایف آشنا نیستند؛ چرا که در سنوات گذشته نیز شاهد درخواست‌هایی از سوی مردم از نماینده مجلس بودیم که در چارچوب وظایف یک نماینده مجلس نبود.

مهم‌ترین اصل یک نماینده مجلس، پاک‌دستی است

وی با اشاره به اینکه در میان کاندیداهایی که اسامی آن‌ها اعلام شده است، افراد مسلط به وظایف نمایندگی مجلس و افراد غیرمسلط داریم، اظهار کرد: مهم‌ترین اصل یک نماینده مجلس، پاک‌دستی است که مردم نیز باید به این نکته مهم توجه داشته باشند، هر چند در گذشته نمایندگان پاک‌دستی داشتیم که اسیر جریان‌هایی شده و از مسیر پاک‌دستی خارج شدند، به همین خاطر شورای نگهبان برای انتخابات این دوره با نگاهی عمیق و موثق به این موضوع وارد شده و همین امر سبب بالا رفتن انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات خواهد شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با بیان اینکه وقتی یک نماینده وارد مجلس می‌شود، به یک شخصیت ملی تبدیل شده و باید رفتارهایی که از خود بروز می‌دهد نیز بُعد ملی داشته باشد، ادامه داد: رسانه‌ها نیز در این حوزه وظایفی دارند و این وظایف ایجاب می‌کند که مردم را با وظایف و شاخص‌های یک نماینده آشنا کنند.

جعفری تصریح کرد: نماینده مجلس به هر میزان که آگاهی و اشرافیت به قوانین داشته باشد، به همان میزان برکات زیادی برای کشور و حوزه انتخابیه خود خواهد داشت، این در حالی است که ایلی و طایفه‌ای اقدام کردن برای به دست آوردن رأی، روند را از مسیر پاک‌دستی جدا می‌کند.

وی دقت در هزینه‌کرد تبلیغات انتخاباتی را مهم برشمرد و اضافه کرد: متأسفانه این دیدگاه وجود دارد که کاندیدایی که بیشترین هزینه را می‌کند، بیشترین رأی را از آن خود خواهد کرد اما باید توجه داشت که این تفکر در چارچوب توسعه سیاسی قرار نگرفته و این خود سرآغاز یک فساد خواهد بود.

این استاد علوم سیاسی با تاکید بر اینکه مراجع ذی‌صلاح نظارتی باید شش‌دانگ در این خصوص عمل کنند تا منابع مالی نامشروعی توسط کاندیداها هزینه نشود، خاطرنشان کرد: با این وجود، این موضوع گاهی تبدیل به عرف شده است، از این رو مراجع نظارتی باید به قدری با قدرت عمل کرده و نظارت مستمر داشته باشند تا جلوی این گونه اقدامات گرفته شده و انتخابات سالم‌تری داشته باشیم.

یک سیاست‌مدار منفعت جمعی را بر منفعت شخصی ترجیح می‌دهد

وی در خصوص اهمیت و تأثیر وجود لیست‌های انتخاباتی و حزبی برای فراهم کردن زمینه مشارکت در انتخابات، گفت: تکثر و تنوع دیدگاه در انتخابات باعث افزایش وجه رقابتی این صحنه سیاسی خواهد شد، هر چند معتقدیم تا زمانی که مفهوم انتخابات متولد نشود، مشارکت نیز محقق نخواهد شد، به همین خاطر شورای نگهبان در این دوره نگاه موثقی به این موضوع داشت و شاهد حضور افراد از جریان‌های سیاسی مختلف هستیم.

جعفری با یادآوری اینکه با ارزیابی برخی از کاندیداها می‌بینیم که این افراد در قالب و اندازه یک سیاست‌مدار نیستند، تصریح کرد: یک سیاست‌مدار منفعت جمعی را بر منفعت شخصی ترجیح می‌دهد، به همین خاطر معدود افرادی به این تعالی سیاسی می‌رسند، لذا افرادی که منفعت شخصی را به منفعت جمعی ترجیح دهند، یک دیدگاه خطرناکی در نظام دین‌مدار اسلامی به شمار رفته و تشخیص افراد انقلابی‌نما با انقلابی‌گر نیز بسیار دشوار است.