«آپاراتچی» صاحب پوستر شد/ معرفی عوامل فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با بلیت فروشی آثار چهل و دومین جشنواره فیلم فجر از پوستر اثر اقتباسی «آپاراتچی» با طراحی محمد روح الامین رونمایی شد.
فیلم سینمایی «آپاراتچی» به کارگردانی علی طاهرفر و تهیه کنندگی سجاد نصراللهی نسب، اقتباسی آزاد از کتابی به همین نام نوشته روح الله رشیدی از انتشارات راهیار است.
این فیلم سینمایی محصول سازمان سینمایی سوره، بنیاد سینمایی فارابی و مدرسه سینمایی اندیشه و هنر «ماه» است.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: التفات، بتونه می زند ... التفات دستیار کارگردان است ... بایرام سمباده میکشد ... بایرام فیلمبردار است ... شهباز آستری میزند ... شهباز بازیگر است ... ایوب سقف را رنگ میزند ... ایوب مدیرتولید است ... جلیل اما رنگ نهایی را میزند ... وسواس دارد و هر دیوار را باید سه بار رنگ بزند ... چرا؟ چون جلیل کارگردان است ... حالا این جماعت میخواهند اولین فیلم بلندشان را بسازند ... اما حیدر، پدر جلیل نمیخواهد پسرش در منجلاب سینما فرو رود ...
سایر عوامل فیلم سینمایی «آپاراتچی» عبارتند از مجری طرح: مسعود ملکی مشهور، نویسندگان: حسین ترابنژاد، احسان لطفیان، مدیر فیلمبرداری: حسن پویا، تدوین: ابوذر حیدری، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح صحنه: جعفر محمدشاهی، مدیر صدابرداری: داریوش صادقپور، طراح لباس: زهرا صمدی، طراح گریم: سیدجلال موسوی، جلوههای ویژه بصری: روزبه شمشیری، مدیر برنامهریزی: حسین دیردار، منشی صحنه: سحر غمخوار، طراح پوستر و لوگو: محمد روح الامین و عکاس: پویا شاهجهانی.
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