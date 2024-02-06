پوستر «پروین» منتشر شد/ تیزر رسمی «آپاراتچی» را ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم سینمایی «پروین» به کارگردانی محمدرضا ورزی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شریفی‌نیا ساعت ۲۲ امشب سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ در خانه جشنواره برای اهالی رسانه و منتقدان به نمایش درمی‌آید.

همزمان با این نمایش ویژه، پوستر و دومین تیزر «پروین» که توسط محمدرضا شریفی‌نیا طراحی و ساخته شده است، منتشر شد.

این فیلم که در بخش سودای سیمرغ چهل و دومین جشنواره فیلم فجر با سایر آثار این دوره از جشنواره به رقابت می‌پردازد، به داستان زندگی پروین اعتصامی شاعر معاصر ایرانی پرداخته است و مارال بنی‌آدم در این اثر نقش پروین را ایفا می‌کند.

از دیگر بازیگران این فیلم می‌توان به آزیتا حاجیان، محمدرضا شریفی‌نیا، حسین پاکدل، محمدعلی نجفی، امیرحسین صدیق، رامین ناصرنصیر، رضا فیاضی، بیژن بنفشه‌خواه، یوسف صیادی، حسام نواب‌صفوی، ملیکا شریفی‌نیا، محمد شعبان‌پور، الهه جعفری، محمدرضا شهبانی نوری، مریم ورزی، محمد ساربان، مجید جعفری، شهراد بانکی، عباس علی محمدی اشاره کرد.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از: فرشاد خالقی مدیر فیلمبرداری، مهدی حسینی‌وند تدوین، بهزاد عبدی آهنگساز، ارسلان کیان‌ارثی مدیر صدابرداری، شهرام خلج طراح چهره‌پردازی، مسعود اوسطی طراح صحنه، سوفیا شکری صحنه‌آرا، رویا ابراهیمی طراح لباس، روهام مخدومی دستیار اول کارگردان، حسین متّحد مدیر برنامه‌ریزی، سحرناز ضیایی منشی صحنه، احمدرضا شجاعی عکاس، نیما دبیرزاده اصلاح رنگ و نور، مهرداد جلوخانی صداگذاری، آرش آقابیک جلوه‌های ویژه میدانی، مریم ورزی مستند پشت صحنه، امیر فیاض، علیرضا حق شناس، سعید هرانُف، حمید نخعی گروه تولید و تدارکات و مریم قربانی‌نیا مشاور رسانه‌ای.

«پروین» محصول مشترک بنیاد سینمایی فارابی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و از اینجا می توانید تیزر را ببینید.

رونمایی از تیزر «آپاراتچی»

همچنین نخستین تیزر رسمی فیلم سینمایی «آپاراتچی»، به کارگردانی علی طاهرفر و تهیه کنندگی سجاد نصراللهی نسب، هم زمان با اکران فیلم در سینماهای مردمی چهل‌ودومین جشنواره بین المللی فیلم فجر منتشر شد.

امید میرزایی ساخت تیزر فیلم سینمایی «آپاراتچی» را به عهده داشته است.

با اعلام روابط عمومی فیلم، «آپاراتچی» تاکنون جزو فیلم های پرمخاطب جشنواره بوده و توانسته در تعدادی از سینماهای تهران ظرفیت خود را تکمیل کند و به سانس فوق العاده برسد.

فیلم سینمایی «آپاراتچی» اقتباسی آزاد از کتابی به همین نام نوشته روح الله رشیدی، از انتشارات راهیار، محصولی است از سازمان سینمایی سوره، بنیاد سینمایی فارابی و مدرسه سینمایی اندیشه و هنر «ماه».

در خلاصه داستان این اثر آمده است:

التفات، بتونه می زند… التفات دستیار کارگردان است... بایرام سمباده می‌کشد... بایرام فیلم‌بردار است... شهباز آستری می‌زند... شهباز بازیگر است... ایوب سقف را رنگ می‌زند... ایوب مدیرتولید است... جلیل اما رنگ نهایی را می‌زند... وسواس دارد و هر دیوار را باید سه بار رنگ بزند... چرا؟ چون جلیل کارگردان است... حالا این جماعت می‌خواهند اولین فیلم بلندشان را بسازند... اما حیدر، پدر جلیل نمی‌خواهد پسرش در منجلاب سینما فرو رود...

این تیزر را می توانید از اینجا ببینید