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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱

نخست‌وزیر انگلیس:

«اسرائیل» در ۳۰ سال گذشته در تأمین امنیت شهروندانش شکست خورده است

«اسرائیل» در ۳۰ سال گذشته در تأمین امنیت شهروندانش شکست خورده است

دیوید کامرون با بیان اینکه انگلیس و متحدانش به‌رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را بررسی می‌کنند، گفت که اسرائیل در ۳۰ سال گذشته در تأمین امنیت شهروندان خود شکست خورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دیوید کامرون» وزیر امور خارجه انگلیس با اشاره به اینکه لندن در حال بررسی به رسمیت شناختن کشور فلسطین است، بر لزوم نشان دادن پیشرفت غیرقابل بازگشت به مردم فلسطین به سمت راه حل دو دولتی تأکید کرد.

کامرون در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی افزود که انگلیس با متحدانش از جمله سازمان ملل موضوع به رسمیت شناختن کشور فلسطین را بررسی می‌کند.

وزیر خارجه انگلیس همچنین از اسرائیل خواست تا اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه بیشتری به نوار غزه وارد شود و گفت: تمسخرآمیز است که کمک‌های حیاتی ارسال شده توسط انگلیس و سایر کشورها از مرزها بدون رسیدن به مقصد در نوار غزه بازگردانده می‌شود.

کامرون با بیان اینکه اسرائیل در ۳۰ سال گذشته در تأمین امنیت شهروندان خود شکست خورده است، تأکید کرد که صلح و پیشرفت بدون اعتراف به این شکست حاصل نخواهد شد.

گفتنی است که وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که دیوید کامرون امروز سه شنبه در چهارمین سفر خود به خاورمیانه از زمان آغاز جنگ در نوار غزه در ۷ اکتبر عازم سلطان نشین عمان خواهد شد.

کد مطلب 6009284

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام و درود ، در روتیتر به اشتباه سمت کمرون، نخست وزیر ذکر شده است

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