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۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۳

رونمایی از دو شهاب سنگ مریخی

رونمایی از دو شهاب سنگ مریخی

موزه شهاب سنگ برج آزادی برای اولین بار میزبان دو قطعه شهاب سنگ مریخی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از شهاب سنگ مریخی با حضور حجت کمالی، مدیر موزه شهاب سنگ (مرد شهاب سنگی ایران)، دکتر محمد نخعی رییس دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی، دکتر شهریار محمودی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، فرزاد هوشیار پارسیان رییس برج آزادی و جمعی از اهالی علم و فرهنگ و رسانه برگزار شد.

حجت کمالی مدیر موزه شهاب سنگ در خصوص این شهاب سنگ گفت: این شهاب سنگ مریخی شامل دو قطعه و در مجموع ۷۲ گرم است و پوسته آن احتمالاً مربوط به زیر ۱۰۰

بسال اخیر و کاملاً تازه و سالم است. اصالت این دو قطعه شهاب سنگ مریخی به تأیید دانشگاه سرژ (CEREGE) فرانسه رسیده و برای ثبت و دریافت شناسنامه در فهرست ثبت جهانی قرار گرفته است.

همچنین در ادامه این مراسم از یک نوع سنگ جواهر فوق‌العاده کمیاب و قیمتی به نام الکساندریت (Alexandrite) که جز گران‌بهاترین و باارزش‌ترین جواهرات جهان به شمار می‌رود رونمایی شد.

رونمایی از دو شهاب سنگ مریخی

*محمد نگینی پور

کد مطلب 6009308

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