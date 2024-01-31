به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد تخصصی افزایش توان اقتصادی در کشورهای مسلمان با حضور نمایندگان کشورهای ایران، عراق، مالزی، اندونزی و ترکیه در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، حبیب رضا ارزانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی در این نشست با ابراز خرسندی از حضور و هم افزایی کشورهای اسلامی در حوزههای مختلف، گفت: خوشبختانه نمایندگان کشورهای مالزی، ایران، ترکیه، عراق و اندونزی امروز دور هم جمع شدهاند تا به تعامل و هم افزایی شایسته ای در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برسند.
وی با اشاره به اینکه از نگاه اسلامی، راه رسیدن به آخرت از دنیاست، گفت: از این رو مباحث اقتصاد اسلامی بسیار ارزشمند است که تمام فرایندهای مالی و اقتصادی آن برگرفته از آموزههای دینی است. رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه است که در خصوص مباحث اقتصاد اسلامی تأکید میکنند و فرمودهاند اگر مسلمانها بخواهند در دنیا موفق باشند، قطعاً یکی از مؤلفههای اصلی، بحث توانمندی در حوزه اقتصاد است و این پیش زمینه رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. از نگاه رهبری، متمول شدن تنها هدف اقتصاد اسلامی نیست بلکه رسیدن به یک نقطه تمدنی برای مسلمان هاست. از نگاه ایشان، پیوند اقتصادی کشورهای مسلمان یکی از محورهای وحدت است.
در ادمه مراسم، حسلیندا عبدالله رئیس مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه ایپساس مالزی گفت: قطعاً برای رسیدن به الگوی برتر در حوزه اقتصاد اسلامی هم افزایی هم کشورهای مسلمان لازم است و باید مدلهایی را بر اساس مطالعات دقیق و نظرات جوانان ارائه کنیم تا در جامعه مسلمان راهگشا باشد.
سپس احلام نعمه لفته رایزن علمی فرهنگی کشور عراق با اشاره به اینکه ما به دنبال تعالی کشورهای مسلمان هستیم، گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد اسلامی خودکفایی است و اینکه ما درگیر تورمهای متعدد هستیم نشانه وابستگی اقتصادی به کشورهایی همچون آمریکاست.
سخنران بعدی این برنامه پروفسور محمد فضلی صبری رئیس دانشکده upm مالزی این بود که در خصوص اقتصادی اسلامی در مالزی صحبت کرد و گفت: یکی مباحثی که در خصوص ارتقای سرانهها و رشد مالی به کشورهای مسلمان کمک میکند همکاری و تعامل مطلوب با یکدیگر است.
در ادامه احمت تمل رایزن دینی کشور ترکیه گفت: ما در کشور ترکیه آموزش مسائل مالی را قبل از مدرسه به کودکان و نوجوان آموزش میدهیم، لذا آموزش مسائل اقتصادی، مهارتهای مالی و کسب سرمایه حلال و حرام از کودکی باید آموزش داده شود.
صالح مهدی خلیل مشاور علمی رایزن فرهنگی عراق نیز به مقایسه کشور ایران، مالزی و عراق در حوزه اقتصادی، جمعیت و سرانه رشد پرداخت و گفت: هر سه کشور در سالهای اخیر رشد اقتصادی داشتند اما متأسفانه چشمگیر نبوده و این نشأت گرفته از سیاستهای استعماری آمریکا در افزایش نرخ ارز است.
سپس شاحنین بنت یحیی نماینده وزارت ورزش و جوانان مالزی، گفت: این وزارتخانه از طرحهای موفق جوانان در حوزههای فرهنگی و هنری حمایت میکند و اعتبارات مناسبی را برای رشد اقتصادی جوانان اختصاص داده است.
محد مرشد ارشد استاد دانشگاه UPM مالزی، آموزش را رکن اساسی اقتصاد اسلامی عنوان کرد و افزود: رابطه متعالی بین رشد اقتصادی و آموزشهای عالی وجود دارد و ما در داتشگاه UPM از تحقیقات دانشجویان در این زمینه حمایت میکنیم.
همچنین کاوه جوانی از اساتید حوزه اقتصادی در ایران، به نقش تجارتهای خرد و شرکتهای دانش بنیان در مسیر رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: شرکتهای دانش بنیان بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی شکل میگیرند و در رشد و توسعه مناطق مختلف تأثیر زیادی دارند. جوانان امروز با توجه به ویژگیهایی همچون استقلال، مهارتهای ویژه و دانشی که دارند میتوانند در عرصه تجارتهای خرد و دانش بنیان پیشرو باشند، چون اساس این تجارتها فناوری و دانش روز است.
کاوه، ادامه داد: ما باید برای رسیدن به توان اقتصادی یک برنامه اجرایی و عملیاتی را در پنج گام شناخت، تحقیق، برنامه ریزی، آموزش ابزارهای مختلف و تکنولوژی، برای جوانان ترسیم کنیم.
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