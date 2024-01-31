مجتمع درمانی، صیانتی و توانمندسازی معتادین در کرمان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در جلسه کمیته حقوقی و قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: مجتمع درمانی، صیانتی، حمایتی و توانمند سازی معتادین متجاهر با رویکرد درمان اجتماعی محور و با نگاه اجتماعی نمودن و بازگرداندن معتادین متجاهر به جامعه احداث می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات بسیار خوبی از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان در سال جاری در خصوص تعیین وتکلیف خودروهای دپو شده در پارکینگ‌های این شورا در سطح استان صورت پذیرفت که مورد قدردانی رئیس محترم قوه قضائیه و مسئولان کشوری قرار گرفت.

وی راه اندازی پروژه مجتمع صیانتی و مراقبتی معتادان را یک امر حیاتی برای استان کرمان برشمرد و افزود: متأسفانه برخی مکان‌های کنونی که بازتوانی معتادان را انجام می‌دهند استاندارد لازم را برای بازاجتماعی کردن این افراد ندارند وچرخه کامل اصلاح، بازپروری و درمان این افراد آسیب دیده کامل اجرا نمی‌شود.

رئیس شورای قضائی استان کرمان بر لزوم استفاده از ظرفیت صنایع و معادن بزرگ استان تاکید کرد و افزود: شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ استان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود متعهد شده‌اند در جهت راه اندازی این مجتمع صیانتی و درمانی کمک کنند.

این مقام عالی قضائی در استان توان دولت در احداث چنین پروژه‌هایی را ناکافی دانست و از شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ استان خواست به مسئولیت‌های اجتماعی خود در این رابطه پایبند باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خطاب به حاضرین در جلسه گفت: امید است با برنامه ریزی ها و زمانبندی های مناسب و حمایت‌های مالی صنایع و معادن استان پروژه کنونی به سرنوشت پروژه کبوترخان که هنوز پس از گذشت قریب به سی سال به بهره برداری نرسیده دچار نشود تا استان کرمان بتواند با راه اندازی این مرکز جامع گام بزرگی را در راستای بازپروری و بازتوانی معتادان بردارد.

حجت الاسلام حمیدی اجرای پروژه مجتمع درمانی، صیانتی، حمایتی را منوط به راه اندازی فاز به فاز این مرکز جامع دانست و گفت: در ابتدا ساختمان‌های اصلی مانند خوابگاه، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز مشاوره احداث می‌گردد، در فاز دوم، سالن‌های ورزشی، فرهنگی، فضای سبز و کافه و … راه اندازی می‌شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان بر رعایت موارد ایمنی و استاندارد سازی مکان‌هایی که برای بازتوانی و جامعه پذیری معتادان راه اندازی می‌شود تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضائی استان کرمان تصریح کرد: با احداث این مرکز اصلاح و بازپروری معتادین متجاهر در دستور کار قرار می‌گیرد که این خود منجر به کاهش میزان انحرافات و آسیب‌های اجتماعی و در نهایت افزایش ضریب شاخص‌های امنیتی استان را در پی دارد.

حجت الاسلام حمیدی، عملکرد فعلی کمپ‌های ماده ۱۶ را خوب ارزیابی نکرد و افزود: در این مراکز چرخه درمان، بازتوانی و جامعه پذیری معتادان به صورت کامل اجرا نمی‌شود و متأسفانه بسیاری از معتادان پس از خروج از این مراکز، مجدداً در دام اعتیاد گرفتار می‌شوند.