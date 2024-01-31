۶ متهم فراری به کشور برگردانده شدند+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید کریمی رئیس پلیس بین الملل فراجا اعلام کرد: ۶ متهم جرایم اقتصادی با تحت تعقیب قرار گرفتن توسط مرجع قضائی در کشور ما و پیگیری پلیس بین الملل فراجا با صدور اعلان قرمز بین المللی ردیابی و شناساسی شدند و در یکی از کشورها ۶ نفر دستگیر شدند.

وی در خصوص جرم‌های این افراد گفت: یکی از این مجرمین بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات کالای اساسی دریافت کرده اما استفاده شخصی داشته، فرد دیگری در ساخت و ساز مسکن فعال بوده و ۱۸ آپارتمان را به حدود ۳۶ نفر از مردم فروخته و متواری شده، فرد دیگری در بازار فرش، از فرش‌های نفیس خریداری و چک‌های بلامحل صادر کرده، نفر بعدی برای واردات جو، ارز دریافت کرده و برداشت شخصی داشته تمام این افراد با پیگیری پلیس جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین بین المللی شناسایی و به کشور مسترد شدند.

رئیس پلیس بین الملل فراجا ادامه داد: ۴ نفر از این متهم‌ها شاکی خصوصی داشتند و مردم مالباختگان آنها بودند یک پرونده ۳۶ نفر، یک پرونده ۲۲ نفر و یک پرونده ۸ نفر شاکی خصوصی دارد.

وی در خصوص استرداد مسعود ترکیبی گفت: این فرد یکی از افراد فعال در حوزه مجازی که دنبال کنندگان زیادی داشت و در حوزه کلاهبرداری، پولشویی، اغفال دختران، قاچاق انسان، نابهنجاری‌های اخلاقی و ترویج بی اخلاقی در حوزه فضای مجازی فعال بود البته اینها باند هستند تعدادی در گذشته به کشور مسترد شدند و به زودی مابقی اعضای باند به کشور مسترد می‌شوند.