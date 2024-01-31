به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین در نوار غزه تاکید کرد که تنها طی ۱۲ ساعت گذشته در جریان حمله‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مختلف نوار غزه ۱۳۰ فلسطینی بی گناه به شهادت رسیده اند.

این در حالی است که خبرنگار الجزیره گزارش داده است که حمله‌های توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه منطقه‌های اطراف بیمارستان ناصر واقع در خان یونس ادامه داشته و شدت گرفته است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی یک منطقه مسکونی در مرکز شهر خان یونس را بمباران کرده است.

توپخانه رژیم صهیونیستی منطقه‌های اطراف مسجد الدعوه در شمال اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه را نیز هدف قرار داد.

در این میان نیز نیروهای مقاومت فلسطین وارد درگیری‌های سنگینی با عناصر اشغالگر در محله النمساوی واقع در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه شده اند. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به شدت این منطقه را زیر آتش خود گرفته است.

گردان‌های قسام اعلام کرد که با استفاده از دوش پرتاب یاسین ۱۰۵ یک فروند تانک ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده و منهدم کرد.