اجرای ۴۶ عنوان برنامه به مناسبت دهه فجر در کانون های مساجد گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا حاجتی ظهر چهارشنبه در گفت و گو با رسانهها ضمن گرامیداشت چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: رویکرد کمیته مساجد برگزاری برنامههای گرامیداشت دهه فجر با مشارکت مردم و با محوریت مساجد است.
وی افزود: کمیته مساجد با دبیری ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان نشستهای مختلفی با دستگاههای عضو کمیته به منظور بزرگداشت باشکوه دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار کرده است.
دبیر کمیته مساجد و ستاد دهه فجر گیلان ایجاد شور و نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی به ویژه در انتخابات را دیگر رویکرد این برنامهها اعلام کرد و بیان داشت: مراسم دهه فجر با بزرگداشت ۱۲ بهمن سالروز ورود تاریخی امام راحل (ره) به میهن اسلامی و با پخش سرودهای انقلابی از مساجد آغاز شده و اصحاب مساجد با بنیانگذار جمهوری اسلامی بیعتی دوباره خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ۹۷۲ کانون فرهنگی هنری با بالغ بر ۶۵ هزار عضو در مساجد سراسر استان فعالیت میکنند تصریح کرد: ۴۶ عنوان برنامه برای گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در کمیته مساجد و بقاع متبرکه استان مصوب شده که در سطح مساجد استان اجرایی میشود.
حجت الاسلام حاجتی آذینبندی و چراغانی در سطح محلات و مساجد و اجرای سرودهای انقلابی توسط کانونها در میادین و مساجد را از جمله این برنامهها عنوان کرد و ادامه داد: مشارکت در پویش مسجد_ کانون _انقلاب، گلباران مزار شهدا، تجلیل از خانوادههای شهدا و هنرمندان انقلابی مساجد، برگزاری مراسم انقلاب به روایت هنر در مساجد منتخب و مسابقه کتابخوانی از کتاب "آینده انقلاب اسلامی از دیگر برنامههای اجرایی در ایام الله دهه فجر است.
مدیر ستاد کانونهای مساجد گیلان از برپایی کرسی تلاوت قرآن با عنوان مسجد پایگاه قرآن خبر داد و گفت: محفل انس با قرآن و قرائت سوره مبارکه فجر در قالب طرح تلاوت نور و پخش نوای الله اکبر از مأذنههای مساجد از فعالیتهای قرآنی مساجد در دهه فجر است.
وی از اعزام مبلغ و مبلغه به مساجد و کانونهای جمعیتی، برگزاری سومین المپیاد ورزشی قهرمان شهر جام فرزندان میرزا، برپایی نمایشگاههای کتاب و محصولات فرهنگی، جشن انقلاب، فعال شدن شبکههای اجتماعی و پایگاههای مجازی از دیگر برنامههای پیش بینی شده است.
حجت الاسلام حاجتی با اشاره به برگزاری سلسله نشستها با موضوع نماز، مهدویت و انقلاب اسلامی در مساجد استان تصریح کرد: نشستهای بصیرتی و روشنگری همراه با پاسخگویی به شبهات و سوالات نوجوانان و جوانان در مساجد برپا میشود.
مدیر ستاد کانونهای مساجد گیلان تصریح کرد: در شب ۲۲ بهمن نیز گلبانگ الله اکبر از مساجد و بقاع متبرکه پخش میشود که در اکثر مساجد با نورافشانی همراه است.
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