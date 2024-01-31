ایستادگی غزه در مقابل رژیم تروریست، نمایی از الگوی امامین انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی کشور در پیامی ضمن تبریک ۴۵ سالگی انقلاب اسلامی عنوان کرد: دهه فجر برای ملت بزرگ ایران اسلامی، یادآور پیروزی اراده مردم بر استکبار و خفقان رژیم ستمشاهی است. امام خمینی ره رهبر کبیر انقلاب اسلامی در طول سال‌های مبارزه و تبعید به مردم ایران آموختند که اراده و ایمان مردم بر تمام قدرت‌های پوشالی استکباری فائق خواهد آمد و این مردم هستند که سرنوشت خود را رقم می‌زنند. دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ بازگشت امام به میهن و استقبال تاریخی مردم از پیشوا و مقتدای خود آغاز پیوند عمیق مردم و ولایت فقیه در پهنه جغرافیای کشور و پیروزی‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران شد. الگوی پیوند دینی و ملی، آگاهانه و راهبردی، ایثارگرانه و صبورانه امت و امام که در سایه رهبری امام خمینی ره و جانشین برحقش مقام معظم رهبری فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی در طول چهل و پنج سال گذشته، الگویی موفق و الهام بخش برای آزادی خواهان جهان شد. آنچه که دشمنان خبیث این ملت هرگز تصور نمی‌کردند محقق شد و امروز الگوی پیشرفت مبتنی بر توانمندی‌های داخلی و تسلیم نشدن در مقابل استکبار جهانی و حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشت خود، درخشان‌تر از همیشه در مقابل چشمان جهانیان است.

ایستادگی تاریخی ملت بزرگ غزه در مقابل رژیم تروریست و سفاک صهیونیست آینه تمام نمایی از الگوی راهبری امامین انقلاب یعنی ایستادن بر سر حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان است. ملتی بزرگ که اراده‌اش بر جنایت و نسل کشی عیان تروریست‌های غاصب صهیونیست و حامیان رسوای آنان بویژه آمریکای جنایتکار و انگلیس تبهکار و دیگر همدستان آنها فائق آمده و پیروزی را به دست خواهند آورد.

چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که مظهر مردم سالاری دینی است. پیشرفت و اقتدار کشور در گرو مشارکت مردم و برگزاری انتخاباتی امن و پرشکوه است. انتظامی کشور در همه سطوح و با همه قوا برای انجام وظایف خود در حوزه انتخابات آمادگی دارد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر را به همه مردم سرفراز کشور بویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تبریک گفته و سربلندی و اقتدار روز افزون کشور و جبهه مقاومت را از خداوند بزرگ مسئلت می‌کند. همچنین بهترین دعاها و والاترین احترام‌ها را به مقام عالی شهدای انتظامی کشور بویژه شهدای اقتدار و امنیت در سال ۱۴۰۲ تقدیم نموده و با فرماندهی معظم کل قوا و هم‌رزمان شهیدمان و مردم بزرگ ایران عهد می‌بندد که تا پای جان برای خدمت به میهن و پیشرفت کشور ایستادگی و مجاهدت کند.