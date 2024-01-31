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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۷

ایستادگی غزه در مقابل رژیم تروریست، نمایی از الگوی امامین انقلاب

ایستادگی غزه در مقابل رژیم تروریست، نمایی از الگوی امامین انقلاب

فرماندهی انتظامی کشور عنوان کرد: ایستادگی ملت بزرگ غزه در مقابل رژیم تروریست و سفاک صهیونیست آینه تمام نمایی از الگوی راهبری امامین انقلاب یعنی ایستادن بر سر حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی کشور در پیامی ضمن تبریک ۴۵ سالگی انقلاب اسلامی عنوان کرد: دهه فجر برای ملت بزرگ ایران اسلامی، یادآور پیروزی اراده مردم بر استکبار و خفقان رژیم ستمشاهی است. امام خمینی ره رهبر کبیر انقلاب اسلامی در طول سال‌های مبارزه و تبعید به مردم ایران آموختند که اراده و ایمان مردم بر تمام قدرت‌های پوشالی استکباری فائق خواهد آمد و این مردم هستند که سرنوشت خود را رقم می‌زنند. دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ بازگشت امام به میهن و استقبال تاریخی مردم از پیشوا و مقتدای خود آغاز پیوند عمیق مردم و ولایت فقیه در پهنه جغرافیای کشور و پیروزی‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران شد. الگوی پیوند دینی و ملی، آگاهانه و راهبردی، ایثارگرانه و صبورانه امت و امام که در سایه رهبری امام خمینی ره و جانشین برحقش مقام معظم رهبری فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی در طول چهل و پنج سال گذشته، الگویی موفق و الهام بخش برای آزادی خواهان جهان شد. آنچه که دشمنان خبیث این ملت هرگز تصور نمی‌کردند محقق شد و امروز الگوی پیشرفت مبتنی بر توانمندی‌های داخلی و تسلیم نشدن در مقابل استکبار جهانی و حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشت خود، درخشان‌تر از همیشه در مقابل چشمان جهانیان است.

ایستادگی تاریخی ملت بزرگ غزه در مقابل رژیم تروریست و سفاک صهیونیست آینه تمام نمایی از الگوی راهبری امامین انقلاب یعنی ایستادن بر سر حق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان است. ملتی بزرگ که اراده‌اش بر جنایت و نسل کشی عیان تروریست‌های غاصب صهیونیست و حامیان رسوای آنان بویژه آمریکای جنایتکار و انگلیس تبهکار و دیگر همدستان آنها فائق آمده و پیروزی را به دست خواهند آورد.

چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که مظهر مردم سالاری دینی است. پیشرفت و اقتدار کشور در گرو مشارکت مردم و برگزاری انتخاباتی امن و پرشکوه است. انتظامی کشور در همه سطوح و با همه قوا برای انجام وظایف خود در حوزه انتخابات آمادگی دارد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه فجر را به همه مردم سرفراز کشور بویژه خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تبریک گفته و سربلندی و اقتدار روز افزون کشور و جبهه مقاومت را از خداوند بزرگ مسئلت می‌کند. همچنین بهترین دعاها و والاترین احترام‌ها را به مقام عالی شهدای انتظامی کشور بویژه شهدای اقتدار و امنیت در سال ۱۴۰۲ تقدیم نموده و با فرماندهی معظم کل قوا و هم‌رزمان شهیدمان و مردم بزرگ ایران عهد می‌بندد که تا پای جان برای خدمت به میهن و پیشرفت کشور ایستادگی و مجاهدت کند.

کد مطلب 6010462

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