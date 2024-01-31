به گزارش خبرنگار مهر، محمدسبحان حسنی ظهر چهارشنبه در جلسه تبلیغات انتخابات ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) بیان داشت: مسئله انتخابات و ابعاد آن از هر جهت برای ما مهم و از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی در ادامه افزود: طبق بیانات مقام معظم رهبری تاکید بر اهمیت انتخابات تکلیف همه ما و سایر دستگاه‌های اجرایی استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رییس ستاد انتخابات استان ایلام در بحث استفاده از اماکن دولتی و در اختیار گذاشتن آنها برای کاندیداها، بیان داشت: باید فضایی ایجاد کنیم تا کاندیداها بتوانند خود را به راحتی به مردم معرفی کنند و یک شُور انتخاباتی بین مردم ایجاد شود.

حسنی یادآور شد: مساجد و حسینه‌هایی که در شهر و روستاها در اختیار کاندیداها قرار می‌گیرد، مسئول آن مکان‌ها طبق عرفی که قبلآ در مراسم مبلغی برای کمک به مسجد دریافت می‌کنند همان مبلغ را از کاندیداها دریافت نمایید.

وی در ادامه تاکید داشت: همه کاندیداهایی که تایید صلاحیت شده‌اند برای ما یکسان هستند و سالن‌های دولتی که توسط دستگاه‌های اجرایی استان برای سخنرانی کاندیداها مدنظر قرار گرفته شده است حداقل مبلغ دریافتی که از سوی ستاد انتخابات استان براساس معیار کشوری وجود دارد برای هزینه‌های جانبی دریافت نمایند و نباید هیچ‌گونه وجه اضافی از کاندیداها دریافت شود.

حسنی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ستاد انتخابات استان تاکید بر اصل بی‌طرفی و برقراری عدالت است.