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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۷

استاندار آذربایجان شرقی:

جوان بی هدف طعمه دشمن می شود

جوان بی هدف طعمه دشمن می شود

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: جوانی که هدف نداشته باشد طعمه دشمن و منحرف می شود از این رو جوانان باید برای خودشان هدف والا داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی روز چهارشنبه در مراسم زنگ انقلاب در هنرستان دخترانه استاد شهریار تبریز افزود: جوانان سرمایه‌های نظام هستند و بدون توجه به آنها، تمامی فعالیت‌ها ناقص می‌ماند از این رو این سرمایه‌ها باید حفظ و تقویت شوند.

وی ادامه داد: دشمن با آگاهی از این موضوع، جوانان را مورد هدف قرار داده است و با شبهه افکنی و منحرف کردن آنها به شیوه‌های مختلف، به دنبال جداکردن جوانان از انقلاب و حذف این سرمایه‌ها است.

وی با بیان اینکه برای حفظ این سرمایه‌ها دولتمردان و خود جوانان مسئولیت‌ها و وظایفی دارند، گفت: جوانان در این سن بالندگی، باید مسئولیت پذیر بوده و نسبت به مسائل بی تفاوت نباشند دانش آموزی که نسبت به خانواده اش، بی تفاوت نباشد و نسبت به هم کلاسی‌های خود مسئولیت پذیر باشد به طور یقین در قبال جامعه نیز مسئولیت پذیر خواهد بود.

رحمتی افزود: هنر حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، مسئولیت پذیر کردن جوانان بوده است و جوان امروزی اگر بی تفاوت باشد در مسیر خواسته‌های دشمنان قرار می‌گیرد.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: اگر در دوران طلایی زندگی که همان جوانی است به مسئولیت پذیری توجه کنید، یقین بدانید انسانی موفق خواهید بود و از مردان و زنان بزرگ جامعه خواهید شد.

استاندار آذربایجان شرقی دومین مقوله در موفقیت جوان ایرانی را هدف گذاری و داشتن هدف برای زندگی عنوان کرد و گفت: جوانی که هدف نداشته باشد طعمه دشمن و منحرف می‌شود از این رو جوانان باید برای خودشان هدف والا داشته باشند.

زحمتی اظهار کرد: دانش آموز و جوانی که برنامه هدفمند داشته باشد وقت و عمر خود را هدر نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به هدف، الگوسازی ضروری است، خاطرنشان کرد: اهل بیت (ع) الگوی مناسب و کاملی هستند اما جوانان به الگوی قابل لمس در جامعه نیز نیاز دارند، اگر از این مهم غفلت شود الگوهایی که دشمن در فضای مجازی ایجاد کرده است مورد توجه جوانان قرار می‌گیرد.

رحمتی با تاکید بر اینکه الگوهای زندگی ما نباید مجازی، موسمی و فصلی باشد، گفت: گام‌های موفقیت را باید به طور کامل طی کنیم و همانند شهدا، که از همه چیز خود برای وطن و آرمان‌های انقلاب گذشتند عمل کنیم.

وی با بیان اینکه پس از مسئولیت پذیری، هدف گذاری، برنامه ریزی و الگوسازی، ارزیابی عملکرد نیز بسیار مهم است، اظهار کرد: جوانان باید مثل شهدا؛ اعمال و رفتار خود را مورد ارزیابی قرار دهند و دچار روزمرگی نشوند.

رحمتی گفت: روزمرگی خطر بزرگی است و متأسفانه فضای مجازی این زمینه را فراهم کرده است از این رو باید خودسازی کنیم تا بتوانیم دگرسازی و جامعه سازی را شروع کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی آرامش، آسایش و امنیت امروز جامعه را نتیجه ایثارگری‌ها و رشادت‌های شهدا اعلام کرد و گفت: همه شهدا عزیز هستند اما شهدای انقلاب که اندکی مظلوم واقع شدند کار بزرگی کردند و اگر امروز جشن چهل و پنجمین سالگرد را برگزار می‌کنیم نتیجه رشادت‌های جوانان آن دوران است.

رحمتی بیان کرد: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، هر وقت امور به جوانان سپرده شد نتیجه گرفتیم، از این رو باید به جوانان میدان دهیم جوانان همواره موتور محرکه انقلاب بودند، در دفاع مقدس نیز همه کار کردند و در عرصه‌های فرهنگی و سازندگی نیز در صف اول بودند و اگر امروز جبهه مقاومت در جهان تقویت شده نتیجه حضور جوانان است.

کد مطلب 6010562

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    نظرات

    • علی AE ۰۵:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
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      باید اگاهی جوانان را بالا برد ودر رسانه ها در باره تمام مواردی که ممکن است در سر راه جوانا ونوجوانان قرار گیرد بحث وگفت وگو کرد وجوانان را هدایت وراهنمایی کرد از افراد باتجربه وبا فرهنگ وبا سابقه درخشان این کار را بکنند
    • ناشناس IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
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      جناب استاندار جوان به نظرم این جوانان هدفش را از دست داده با این گرانی وقتی که در یک شب دلار طلا گوشت مرغ وهمه اجناس بی هدف چندین بار افزایش قیمت داشته باشند وشما مسولئن از ان بی اطلاع مصلحتی باشید یعنی شما در جوان انوقت چه هدفی را دنبال می کنید
    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      22 0
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      ازاین شعارها زیاد شنیدم استاندار جوان
    • فرهاد IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
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      استاندار درست میگن ولی فرصت دیدار با همین جوانان بدین بیان مشکلات و موانع رو بگن تا طبق فرمایش رهبر انقلاب که چن سال پیش فرمودند مانع زدایی بشه رهبر انقلاب دستور دادند جناب استاندار ولی مسولین عمل نمی‌کنند موانع زیاده باید طبق دستورات رهبر انقلاب رفع بشه
    • امیر AE ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 0
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      با وجود اینکه به این یک حرف منطقی است ولی سیاست‌های دگرگون و متغیر دولت وضعیت با ثباتی در جامعه ایجاد نمی‌کند که جوان و یا هر کس دیگری بتواند به اهداف کوتاه مدت و در ادامه بلند مدت دست یابد و به یکباره همه آنچه را که فردی در دراز مدت رشته بود به پنبه بدل می‌کند و اینهم یقه شما را می‌گیرد
    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      جوان بیکار بااجاره خونه کمر شکن چه هدفی والایی داشته باشد اقا
    • مهدی IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خُب شما زمینه را فراهم کنید تا جوانان جذب شما شوند اگر در گفتار و کردار خود صادقید
    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      12 0
      پاسخ
      جوان به چه امیدی هدف داشته باشد وقتی یک وام ازدواج ساده ناچیز باید از هفت خوان رستم عبور کنند تازه بعد از یک سال نتوانی وام رو بگیری
    • علی AE ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سال گذشته رفتم سپاه مرند ایثار گری بگیرم ندادند گفتند بیست روز در جنگ بودید ندادند گفتم صلح نمی‌کردید گناه من چیست جواب ندادند اگر جوان و پیر بی هدف هستند باعث مسئولین هستند در عمل راه اشتباه میروند و بدبین میکنند
    • علی DE ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      جوانان از بیکاری طعمه هر چیزی میشود ، جوان نه مسکن دارد نه درآمد و نه چیزی رو برای ازدست دادن پس به هرکاری دست میزند و سرکش هم میشود جوانان را دریابید
    • کیوانمهر IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      هدف داریم خوب هم داریم صبر داریم ایمان داریم به خدا با انقلاب با ولایت فقیه وشهدا هم راه هم پیمانیم ولی مسولین باید پشت کار افرین رو محکم بگیره وپشتشو خالی نکنه تا ما قدمهای محکم واستوار جهت پیشرفت وطن مان را ورداریم والگو ی برتر برای آینده باشیم
    • امیر AE ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      با چه امیدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    • سینا IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
      1 0
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      همه خانه نشین شدیم رفت البته هر از گاهی میان و یه شعارهای تو خالی مسیولین میدن دیگه همه عادت کردیم
    • سعید IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      شهدا برای خانواده شهدا خیر داشتند و اکثرشان شاغل دولتی هستند بقیه مردم تحصیل کرده و مدرک دانشگاه گرفته ویلان هستند آگهی های استخدامی هم که می آید ظرفیت تک نفره و بسیار اندک است مثلا در شهری کوچک که هشتصد نفر طی چهار سال لیسانس می گیرند بعد از این مدت می خوان شاغل بشن آگهی استخدامفقط یک نفر می خواد
    • محسن IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      به چی دلخوش کنم تا هدف داشته باشم بلدین شعار بدین
    • یاور لطف الله نسب IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام و درود فراوان خدمت شما آقای رحمتی رحمت برپدرت الان توشهر سنندج استان کردستان بنده حقیر25سال بعنوان شرکتی کارمیکنم حتی در سفرریس جمهور محبوب نامه دادم جواب آمد مراجعه کردم به شهرداری گفتن ردکردن شهرداری دیگه یکی مثل من جوانی انقلابی هستم چگونه باید فکرکنم بادرود برشما
    • ناشناس IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      عزیزم من هدف داشتم اما انقلاب فرهنگی شد و چهار سال زندگی روی آب داشتم بعضی از دوستانم که متمول بودند تا راه باز بود خارج رفتن و به هدف رسیدن اما من منتظر باز شدن دانشگاه ماندم بعد از فارغ التحصیلی و گرفتن شغل شرایط ازدواج ایده ال را از دست دادم در هر حال می خواهم بگویم خانواده و اجتماع هم دخیل هستن
    • محمد IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      1 0
      پاسخ
      من مستاجر هستم خانواده چهار نفر ماه هفت هشت میلیون اکه پیدا کنم برای مسکن ملی میگن هشت میلیون پانصد باید قسط بدی

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