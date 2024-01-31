جوان بی هدف طعمه دشمن می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی روز چهارشنبه در مراسم زنگ انقلاب در هنرستان دخترانه استاد شهریار تبریز افزود: جوانان سرمایه‌های نظام هستند و بدون توجه به آنها، تمامی فعالیت‌ها ناقص می‌ماند از این رو این سرمایه‌ها باید حفظ و تقویت شوند.

وی ادامه داد: دشمن با آگاهی از این موضوع، جوانان را مورد هدف قرار داده است و با شبهه افکنی و منحرف کردن آنها به شیوه‌های مختلف، به دنبال جداکردن جوانان از انقلاب و حذف این سرمایه‌ها است.

وی با بیان اینکه برای حفظ این سرمایه‌ها دولتمردان و خود جوانان مسئولیت‌ها و وظایفی دارند، گفت: جوانان در این سن بالندگی، باید مسئولیت پذیر بوده و نسبت به مسائل بی تفاوت نباشند دانش آموزی که نسبت به خانواده اش، بی تفاوت نباشد و نسبت به هم کلاسی‌های خود مسئولیت پذیر باشد به طور یقین در قبال جامعه نیز مسئولیت پذیر خواهد بود.

رحمتی افزود: هنر حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، مسئولیت پذیر کردن جوانان بوده است و جوان امروزی اگر بی تفاوت باشد در مسیر خواسته‌های دشمنان قرار می‌گیرد.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: اگر در دوران طلایی زندگی که همان جوانی است به مسئولیت پذیری توجه کنید، یقین بدانید انسانی موفق خواهید بود و از مردان و زنان بزرگ جامعه خواهید شد.

استاندار آذربایجان شرقی دومین مقوله در موفقیت جوان ایرانی را هدف گذاری و داشتن هدف برای زندگی عنوان کرد و گفت: جوانی که هدف نداشته باشد طعمه دشمن و منحرف می‌شود از این رو جوانان باید برای خودشان هدف والا داشته باشند.

زحمتی اظهار کرد: دانش آموز و جوانی که برنامه هدفمند داشته باشد وقت و عمر خود را هدر نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به هدف، الگوسازی ضروری است، خاطرنشان کرد: اهل بیت (ع) الگوی مناسب و کاملی هستند اما جوانان به الگوی قابل لمس در جامعه نیز نیاز دارند، اگر از این مهم غفلت شود الگوهایی که دشمن در فضای مجازی ایجاد کرده است مورد توجه جوانان قرار می‌گیرد.

رحمتی با تاکید بر اینکه الگوهای زندگی ما نباید مجازی، موسمی و فصلی باشد، گفت: گام‌های موفقیت را باید به طور کامل طی کنیم و همانند شهدا، که از همه چیز خود برای وطن و آرمان‌های انقلاب گذشتند عمل کنیم.

وی با بیان اینکه پس از مسئولیت پذیری، هدف گذاری، برنامه ریزی و الگوسازی، ارزیابی عملکرد نیز بسیار مهم است، اظهار کرد: جوانان باید مثل شهدا؛ اعمال و رفتار خود را مورد ارزیابی قرار دهند و دچار روزمرگی نشوند.

رحمتی گفت: روزمرگی خطر بزرگی است و متأسفانه فضای مجازی این زمینه را فراهم کرده است از این رو باید خودسازی کنیم تا بتوانیم دگرسازی و جامعه سازی را شروع کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی آرامش، آسایش و امنیت امروز جامعه را نتیجه ایثارگری‌ها و رشادت‌های شهدا اعلام کرد و گفت: همه شهدا عزیز هستند اما شهدای انقلاب که اندکی مظلوم واقع شدند کار بزرگی کردند و اگر امروز جشن چهل و پنجمین سالگرد را برگزار می‌کنیم نتیجه رشادت‌های جوانان آن دوران است.

رحمتی بیان کرد: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، هر وقت امور به جوانان سپرده شد نتیجه گرفتیم، از این رو باید به جوانان میدان دهیم جوانان همواره موتور محرکه انقلاب بودند، در دفاع مقدس نیز همه کار کردند و در عرصه‌های فرهنگی و سازندگی نیز در صف اول بودند و اگر امروز جبهه مقاومت در جهان تقویت شده نتیجه حضور جوانان است.