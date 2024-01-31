فارین پالیسی: آمریکا و آلمان از عضویت اوکراین در ناتو نگرانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یک رسانه آمریکایی فاش کرد واشنگتن و برلین مخالف تسریع در روند عضویت اوکراین در ناتو در زمان جنگ این کشور با روسیه هستند.

نشریه فارین پالیسی روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت که آمریکا و آلمان در برابر درخواست برخی متحدان عضو ناتو خود برای پذیرش اوکراین در این ائتلاف نظامی در نشست ناتو در ماه جولای مقاومت می‌کنند. به نوشته این نشریه آمریکایی، آلمان و آمریکا نگرانند این اقدام به درگیری تمام‌عیار با روسیه منجر شود.

در گزارش فارین پالیسی با استناد به گفته برخی مقامات فعلی و سابق آمده است که دولت اوکراین به همراه برخی از حامیان سرسخت ترین خود نظیر لهستان و کشورهای حوزه بالتیک، برای پذیرش اوکراین در ناتو در نشستی آتی این ائتلاف در واشنگتن در ماه جولای فشار می آورند.

به نوشته فارین پالیسی استدلال حامیان تسریع در روند عضویت اوکراین در ناتو این است که تنها عضویت کامل این کشور در ناتو، می تواند روسیه را مجبور به پایان دادن به جنگ کند. بنا به استدلال این گروه، این اقدام در دراز مدت در مقایسه با ارسال تسلیحات نظامی به صرفه تر خواهد بود.

این رسانه آمریکایی در عین حال یادآورمی شود که آمریکا و آلمان، که دو حامی اصلی اوکراین در زمینه تامین کمک های نظامی هستند، با این استدلال ها مخالف هستند. به اعتقاد مقامات این دو کشور هر چند کی یف باید در نهایت به عضویت ناتو درآید، اما با توجه به ادامه جنگ با روسیه اکنون زمان مناسبی برای پیوستن اوکراین به ناتو نیست. واشنگتن و برلین همچنان معتقدند که کشورهای غربی باید کماکان بر تامین تسلیحات اوکراین متمرکز شوند.

به باور مقامات آمریکا و آلمان، پذیرش اوکراین درناتو در زمان جنگ بنا به ماده ۵ پیمان ناتو می تواند منجر به درگیری تمام عیار میان ناتو و مسکو شود. ماده ۵ پیمان ناتو می گوید حمله به یکی از اعضای ناتو، حمله به همه اعضا این ائتلاف تلقی می شود و مستلزم پاسخ است.