به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم مجاهد حجتالاسلاموالمسلمین نمازی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در گذشت عالم مجاهد مرحوم حجةالاسلاموالمسلمین آقای حاج شیخ عبدالنبی نمازی رحمةالله علیه را به خانواده گرامی و همهی بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم. مجاهدت طولانی مدت این مرحوم در بخشهای مختلف قضائی و نظامی و امامت جمعه همراه با کار علمی در حوزههای علمیه نشانهی ارزشمند این روحانی بزرگوار است. رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای
۱۱ / بهمن ماه / ۱۴۰۲
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