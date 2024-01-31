به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم مجاهد حجت‌الاسلام‌والمسلمین نمازی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در گذشت عالم مجاهد مرحوم حجةالاسلام‌والمسلمین آقای حاج شیخ عبدالنبی نمازی رحمةالله علیه را به خانواده گرامی و همه‌ی بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. مجاهدت طولانی مدت این مرحوم در بخش‌های مختلف قضائی و نظامی و امامت جمعه همراه با کار علمی در حوزه‌های علمیه نشانه‌ی ارزشمند این روحانی بزرگوار است. رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می‌کنم.

سیدعلی خامنه‌ای

۱۱ / بهمن ماه / ۱۴۰۲