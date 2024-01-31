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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۲

پیام رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین نمازی

پیام رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت حجت‌الاسلام‌والمسلمین نمازی

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم مجاهد حجت‌الاسلام‌والمسلمین نمازی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم مجاهد حجت‌الاسلام‌والمسلمین نمازی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
در گذشت عالم مجاهد مرحوم حجةالاسلام‌والمسلمین آقای حاج شیخ عبدالنبی نمازی رحمةالله علیه را به خانواده گرامی و همه‌ی بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. مجاهدت طولانی مدت این مرحوم در بخش‌های مختلف قضائی و نظامی و امامت جمعه همراه با کار علمی در حوزه‌های علمیه نشانه‌ی ارزشمند این روحانی بزرگوار است. رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می‌کنم.

سیدعلی خامنه‌ای
۱۱ / بهمن ماه / ۱۴۰۲

کد مطلب 6010736

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