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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۷

سرپرست جدید اداره کل آموزش و پرورش خوزستان معارفه شد

سرپرست جدید اداره کل آموزش و پرورش خوزستان معارفه شد

اهواز- آئین معارفه و تودیع سرپرست جدید و سابق اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با حضور رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه آئین معارفه و تودیع سرپرست اداره جدید و سابق کل آموزش و پرورش خوزستان با حضور «محسن زارعی» رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در محل تالار طلائیه آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز برگزار شد.

در این مراسم از زحمات مسعود حمیدی نژاد در دوران تصدی سمت مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تقدیر و تشکر و عبدالله حبیبی به عنوان سرپرست جدید اداره کل آموزش و پرورش خوزستان معارفه شد.

حبیبی، دانش آموخته مقطع دکترای تخصصی حقوق است و پیش از این در سمت رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان مشغول خدمت بوده است.

کد مطلب 6010817

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    نظرات

    • یارعلی شه پری IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای حمیدی نژاد وقتتان نیک و عاقبتتان به خیر این جانب یارعلی شه پری مدیر پرجمعیت ترین مدرسه ی شهرستان دزپارت تقاضا دارم به لحاظ مالی به مدارس دزپارت یا همان دهدز قدیم برسید الان مدرسه وسط شهرستان نه فضا دارد و نه امکانات مالی که بتوان رنگ و رویی تازه به مدرسه داد در پیش رسول خدا جوابگویی..

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