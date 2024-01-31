به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه آئین معارفه و تودیع سرپرست اداره جدید و سابق کل آموزش و پرورش خوزستان با حضور «محسن زارعی» رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در محل تالار طلائیه آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز برگزار شد.

در این مراسم از زحمات مسعود حمیدی نژاد در دوران تصدی سمت مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تقدیر و تشکر و عبدالله حبیبی به عنوان سرپرست جدید اداره کل آموزش و پرورش خوزستان معارفه شد.

حبیبی، دانش آموخته مقطع دکترای تخصصی حقوق است و پیش از این در سمت رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان مشغول خدمت بوده است.