  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۸

تسلیت رییس حوزه هنری برای جمشید جم؛

در فقدان هنرمندی که دنبال سهم طلبی نبود

در فقدان هنرمندی که دنبال سهم طلبی نبود

رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پیامی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت مرحوم جمشید جم، وی را خواننده ای مردمی توصیف کرد که هیچ گاه دنبال سهم طلبی نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی دادمان رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در پیامی درگذشت جمشید جم را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«انالله‌واناالیه‌راجعون

استاد جمشید جم هنرمند باسابقه و زلال عرصه موسیقی که همواره مردمی و انقلابی زیست به رفیقان شهیدش پیوست.

او که در روزهای مجاهدت در راه پیروزی انقلاب اسلامی به تیر عاملان رژیم طاغوت، افتخار جانبازی یافته بود بی‌آنکه به دنبال سهم‌طلبی و طرح نام و هنر خود باشد چونان خادمی فروتن و یاری صدیق در کنار مردم و نظام انقلاب اسلامی زیست.

ان‌شاءالله این بزرگ‌مرد پس از حدود نیم قرن زندگی بابرکت، آمرزیده و پاکیزه، به زیارت مولایش علی مشرف شده باشد و با اولیای الهی محشور شود.

به همسر، خانواده آن عزیز و همچنین اهالی هنر و موسیقی این فقدان را تسلیت عرض می‌کنم.»

جمشید جم خواننده ترانه «یار دبستانی من» چهارشنبه ۱۱ بهمن دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 6011763
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها