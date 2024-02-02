در فقدان هنرمندی که دنبال سهم طلبی نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی دادمان رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در پیامی درگذشت جمشید جم را تسلیت گفت.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
«اناللهواناالیهراجعون
استاد جمشید جم هنرمند باسابقه و زلال عرصه موسیقی که همواره مردمی و انقلابی زیست به رفیقان شهیدش پیوست.
او که در روزهای مجاهدت در راه پیروزی انقلاب اسلامی به تیر عاملان رژیم طاغوت، افتخار جانبازی یافته بود بیآنکه به دنبال سهمطلبی و طرح نام و هنر خود باشد چونان خادمی فروتن و یاری صدیق در کنار مردم و نظام انقلاب اسلامی زیست.
انشاءالله این بزرگمرد پس از حدود نیم قرن زندگی بابرکت، آمرزیده و پاکیزه، به زیارت مولایش علی مشرف شده باشد و با اولیای الهی محشور شود.
به همسر، خانواده آن عزیز و همچنین اهالی هنر و موسیقی این فقدان را تسلیت عرض میکنم.»
جمشید جم خواننده ترانه «یار دبستانی من» چهارشنبه ۱۱ بهمن دار فانی را وداع گفت.
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