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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۹

۱۵ بهمن ماه صورت می گیرد؛

تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های انقلاب و امام راحل

تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی با آرمان‌های انقلاب و امام راحل

جهادگران جهاددانشگاهی به مناسبت فرا رسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و امام راحل(ره)، با رهبرانقلاب عهدی دوباره می‌بندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر و چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، جهادگران جهاددانشگاهی همگام با دیگر دانشگاهیان روز یکشنبه (۱۵ بهمن ماه) از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و امام راحل(ره)، با رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) عهدی دوباره می بندند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، این حضور تأکید مجددی بر پیمودن راه امام(ره) در گام دوم انقلاب از سوی جهادگران جهاددانشگاهی خواهد بود.

کد مطلب 6011997
مهتاب چابوک

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