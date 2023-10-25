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۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۸

به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا؛

مهران احمدی با «آبی روشن» به فجر می‌رسد؟/ حضور در محصول تازه اوج

مهران احمدی با «آبی روشن» به فجر می‌رسد؟/ حضور در محصول تازه اوج

فیلم سینمایی «آبی روشن» به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و با نقش‌آفرینی مهران احمدی این روزها مرحله فیلمبرداری را سپری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک خواجه‌پاشا کارگردانی که سال گذشته با فیلم اول خود «در آغوش درخت» در جشنواره فیلم فجر حضور داشت، این روزها «آبی روشن» را در دست کارگردانی دارد.

بازیگر اصلی این فیلم به تهیه‌کنندگی حسین میری، مهران احمدی است.

مهران احمدی که به تازگی نقش‌آفرینی در فیلم کمدی «به خاطر یک کیف دلار» به کارگردانی حمید بهرامیان را هم به پایان رسانده است، در جشنواره فجر سال گذشته با ۲ فیلم «غریب» به کارگردانی محمدحسین لطیفی و «روایت ناتمام سیما» به کارگردانی علیرضا صمدی حضور داشت.

نگارش فیلمنامه «آبی روشن» به‌عنوان یکی محصولات سازمان هنری رسانه‌ای اوج را امیر ابیلی‏ و داوود گنجوی برعهده دارند و به نظر می‌رسد داستانی خانوادگی در حال‌وهوای تجربه قبلی بابک خواجه‌پاشا داشته باشد.

سازمان سینمایی چندی پیش خبر از صدور پروانه ساخت برای این پروژه سینمایی داد و احتمال رونمایی از این فیلم در جشنواره چهل و دوم فیلم فجر وجود دارد.

کد مطلب 5919386
زهرا منصوری

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