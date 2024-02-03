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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۲۱

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

سرما و یخبندان در زنجان تداوم دارد

سرما و یخبندان در زنجان تداوم دارد

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه روز گذشته زنجان به عنوان دومین مرکز استان سرد کشور ثبت شد، گفت: کاهش دما در استان تداوم دارد.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه روز گذشته زنجان با منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد، شب سردی را تجربه کرد، افزود: این در حالی است که دمای شهر همدان در همان روز منفی ۱۱ درجه سانتی‌گراد بود و زنجان از این حیث رتبه دوم را در کشور از آن خود کرد.

وی با یادآوری اینکه در حال حاضر آسمان اغلب مناطق استان زنجان صاف بوده و در برخی مناطق از جمله نواحی کوهستانی شاهد مه مقطعی هستیم، اظهار کرد: شرایط جوی استان طی امروز و فردا پایدار بوده و پدیده غالبی به جز وزش باد در استان نخواهیم داشت.

این مسؤول با بیان اینکه بعد از دو روز پایداری هوا در استان، از روز دوشنبه به مدت دو روز شاهد ورود سامانه ضعیف بارشی به استان خواهیم بود، تصریح کرد: با ورود این سامانه به استان، بارش‌های خفیفی در استان شاهد خواهیم بود که این شرایط همراه با وزش باد پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با یادآوری اینکه مردم استان سرمای هوا را تا نیمه‌های هفته جاری تجربه خواهند کرد، ادامه داد: از اواسط هفته جاری کم‌کم شاهد افزایش دما در استان خواهیم بود.

رحمان‌نیا با اشاره به اینکه دمای امروز هوای زنجان نسبت به روز گذشته در همین ساعت با ۸ درجه کاهش به منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد رسیده است، خاطرنشان کرد: طی شبانه‌روز گذشته کمینه و بیشینه دمای ابهر منفی ۴ و ۵ درجه، خرمدره منفی ۶ و ۲ درجه، آب‌بر ۲ و ۵ درجه، قیدار منفی ۱۱ و منفی ۲ درجه، سلطانیه منفی ۹ و صفر درجه و ماهنشان منفی ۴ و ۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6012672

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