حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در پی بارش سنگین برف و کولاک در نقاط مختلف استان سمنان به خصوص در ارتفاعات و گردنه‌ها، برخی از خودروها و سرنشینان آنها گرفتار شده بودند، تاکید کرد: در ۲۴ ساعت اخیر عوامل هلال احمر توانسته‌اند به یک هزار و ۵۲۷ دستگاه خودرو امداد رسانی کنند.

وی از امداد رسانی به دو هزار و ۳۱۴ نفر از سرنشینان این خودروها در اقصی نقاط استان سمنان خبر داد و افزود: پتو، غذای خشک و تجهیزات مورد نیاز گرمایشی به این افراد داده شد.

سرپرست هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه در پی گزارش برف و کولاک در جاده‌های استان ۶۸ نفر از امدادگران به کمک در راه ماندگان شتافتند، تاکید کرد: امداد رسانی تا صبح امروز شنبه نیز ادامه داشت.

درخشان با بیان اینکه نزدیک به ۷۳۰ تخته پتو بین در راه ماندگان در نقاط مرتفع و محورهای مواصلاتی استان سمنان توزیع شده است، گفت: ۸۳۹ خودروی گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت اخیر رها سازی شدند.

وی با بیان اینکه عوامل امدادی هلال احمر همچنین نسبت به اسکان موقت در راه ماندگان در نقاط مختلف استان مبادرت ورزیدند، افزود: ۲۶ خودروی آمبولانس به نقاط مختلف استان اعزام شدند.