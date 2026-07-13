به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان صبح دوشنبه در دیدار با امیر عمیدی، مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در شاهرود، با اشاره به نقش مؤثر هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و اجرایی در مدیریت بحران، اظهار کرد: همکاری و تعامل میان جمعیت هلال‌احمر و مجموعه راه و شهرسازی، یکی از ارکان اصلی افزایش ایمنی در محورهای مواصلاتی و ارائه خدمات مطلوب به مردم و مسافران است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی راهداران شرق استان سمنان افزود: نیروهای راهداری در تمام فصول سال، به‌ویژه ایام پرتردد و شرایط خاص، با حضور مستمر در جاده‌ها نقش مهمی در حفظ ایمنی راه‌ها، روان‌سازی ترافیک و کاهش مخاطرات جاده‌ای ایفا می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان همچنین از اقدامات مجموعه راه و شهرسازی شرق استان در تأمین ایمنی محورهای مواصلاتی و تسهیل تردد زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، قدردانی کرد و ادامه داد: هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های اجرایی و امدادی در این مأموریت، زمینه ارائه خدمات مطلوب و مدیریت مناسب تردد را فراهم کرد.

درخشان با بیان اینکه کاهش تلفات و خسارات ناشی از سوانح جاده‌ای نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های مسئول است، یادآور شد: توسعه همکاری‌های مشترک، اجرای برنامه‌های آموزشی، افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی و تقویت زیرساخت‌های امدادی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای ایمنی سفرها به شمار می‌رود.