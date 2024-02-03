دادگاه علنی پرونده ایراد ضرب و جرح با سلاح سرد در کرمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شعبه ١٠٢ محاکم کیفری دو کرمان روز شنبه در حاشیه برگزاری این دادگاه بیان کرد: توسعه دادگاه‌های علنی برخط (آنلاین) یکی از گام‌های مهم در راستای اجرایی کردن قانون اساسی و سند تحول قضائی است که به منظور شفاف سازی فرآیند دادرسی، افزایش آگاهی عمومی، ترویج آگاهی حقوقی و بهره‌گیری بیشتر جامعه حقوقی برگزار می‌شود که در این راستا، دادرسی الکترونیک به صورت برخط برای تعیین تکلیف یک پرونده با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد و شروع به قتل عمدی انجام شد.

علیرضا میرزاپور به دادرسی الکترونیک و برگزاری دادگاه برخط به عنوان یکی از جلوه‌های ملموس تحول در دستگاه قضائی طی چند ماه اخیر در استان کرمان اشاره و عنوان کرد: برگزاری دادگاه به صورت علنی و برخط علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای رسیدگی قضائی، سبب بهره‌مندی و کسب تجربه‌ی عملی برای جامعه‌ی دانشگاهی، کارآموزان قضاوت، وکالت و عموم مردم با صرف وقت و هزینه بسیار کمتر می‌شود.

وی تصریح کرد: افراد علاقه‌مند در هر کجای کشور می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی از مفاد و محتویات دادگاه استفاده نمایند.

رئیس شعبه ١٠٢ محاکم کیفری دو کرمان تصریح کرد: تعدادی از دانشجویان و جامعه حقوقی شهر کرمان بصورت حضوری و تعدادی از سایر نقاط استان بصورت مجازی در جلسه دادرسی حضور داشتند.