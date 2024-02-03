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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۰

دادگاه علنی پرونده ایراد ضرب و جرح با سلاح سرد در کرمان برگزار شد

دادگاه علنی پرونده ایراد ضرب و جرح با سلاح سرد در کرمان برگزار شد

کرمان- جلسه دادگاه علنی برخط با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد و قتل عمدی در شعبه ١٠٢ محاکم کیفری دو کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شعبه ١٠٢ محاکم کیفری دو کرمان روز شنبه در حاشیه برگزاری این دادگاه بیان کرد: توسعه دادگاه‌های علنی برخط (آنلاین) یکی از گام‌های مهم در راستای اجرایی کردن قانون اساسی و سند تحول قضائی است که به منظور شفاف سازی فرآیند دادرسی، افزایش آگاهی عمومی، ترویج آگاهی حقوقی و بهره‌گیری بیشتر جامعه حقوقی برگزار می‌شود که در این راستا، دادرسی الکترونیک به صورت برخط برای تعیین تکلیف یک پرونده با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد و شروع به قتل عمدی انجام شد.

علیرضا میرزاپور به دادرسی الکترونیک و برگزاری دادگاه برخط به عنوان یکی از جلوه‌های ملموس تحول در دستگاه قضائی طی چند ماه اخیر در استان کرمان اشاره و عنوان کرد: برگزاری دادگاه به صورت علنی و برخط علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای رسیدگی قضائی، سبب بهره‌مندی و کسب تجربه‌ی عملی برای جامعه‌ی دانشگاهی، کارآموزان قضاوت، وکالت و عموم مردم با صرف وقت و هزینه بسیار کمتر می‌شود.

وی تصریح کرد: افراد علاقه‌مند در هر کجای کشور می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی از مفاد و محتویات دادگاه استفاده نمایند.

رئیس شعبه ١٠٢ محاکم کیفری دو کرمان تصریح کرد: تعدادی از دانشجویان و جامعه حقوقی شهر کرمان بصورت حضوری و تعدادی از سایر نقاط استان بصورت مجازی در جلسه دادرسی حضور داشتند.

کد مطلب 6013143

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