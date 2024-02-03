نقش مدارس غیردولتی مناطق محروم در تحقق عدالت آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین نشست شورای راهبردی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با حضور احمد محمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و دیگر اعضا در سالن جلسات شهید حججی این سازمان برگزار شد.

احمد محمودزاده با تبریک چهل‌وپنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران و شهدای دانش آموز و فرهنگی، گفت: کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی، هیئت امنایی و مناطق آزاد تجاری باید با تحلیل مناسب نمرات دانش‌آموزان تراز علمی و تحصیلی بهبود یابد.

معاون وزیر آموزش و پرورش یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی حاکمیت ارزش‌ها دانست و افزود: باید ارتقا شاخص‌ها در تمامی ابعاد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را برای دانش آموزان تحلیل کرد و این وظیفه ماست که در این زمینه برنامه ریزی داشته باشیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود را یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی خواند و افزود: نقش فرهنگیان به عنوان گروه‌های مرجع و پیشتاز در همه عرصه‌های انقلاب کاملاً روشن است و این نشان می‌دهد که جامعه فرهنگی کشور با مشارکت گسترده در انتخابات می‌تواند نقش راهبری برای دیگر گروه‌های جامعه داشته باشد.

محمودزاده با تاکید بر اینکه دستاوردهای نظام مقدس اسلامی باید برای دانش آموزان تبیین شود، تصریح کرد: حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با تبیین راهبردی و جامع به دانش آموزان امروز و نسل آینده خواهد بود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که عدالت آموزشی در همه جای کشور برقرار شود، اظهار داشت: مدارس غیر دولتی می‌توانند با ثبت نام بدون اخذ شهریه دانش آموزان مستعد در مناطق محروم و ایجاد فرصت آموزشی در این زمینه به دستگاه تعلیم و تربیت کشور کمک نمایند.

وی با اشاره به اینکه مطالبه اصلی وزارت آموزش و پرورش از موسسین مدارس غیردولتی کیفیت بخشی در حوزه‌های آموزشی و تربیتی است، گفت: ما نیز موظف هستیم مطابق با قانون و در چارچوب مقررات از آنها حمایت کنیم و مشکلات را مرتفع نمائیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر همدلی و همفکری همه اعضا در جهت رشد و پیشرفت سازمان، خاطرنشان کرد: باید فعالیت‌هایمان به سمت و سوی کارهای تأثیر گذار و منجر به نتیجه باشد و از انجام برنامه‌هایی که نتایج ملموس و کاربردی در راستای پیشرفت دستگاه تعلیم و تربیت کشور ندارند خودداری کنیم.

وی منابع مالی مدارس، مدیر با انگیزه و معلم توانمند را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای کیفیت بخشی مدارس و ارتقا معدل تحصیلی دانش آموزان باید تدابیر مناسب آموزشی اتخاذ و امور با جدیت بیشتری پیگیری شود.

محمودزاده خواستار حضور پرشور و مشارکت حداکثری در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شد و افزود: مردم شریف ایران همیشه با حضور خود در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی نقش آفرینی کردند.