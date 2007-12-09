سوئد سه میلیون دلار به حفظ میراث برگمان اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد بنیاد اینگمار برگمان برای حفظ و دیجیتالی کردن اسناد برگمان حدود 900 هزار دلار دریافت می‌کند که با کار روی 45 یادگاری اعطاء شده به موسسه فیلم سوئد آغاز می‌شود.

آسترید سودربرگ ـ ویدینگ، رئیس این بنیاد گفت: "اینکه دولت تصمیم گرفته برای حفظ میراث برگمان وارد عمل شود، خبر بسیار خوبی است، هر چند مبلغ در نظر گرفته شده برای دیجیتالی کردن اسناد او کافی نیست." سودربرگ ـ ویدینگ افزود برای انجام این کار 500 هزار دلار دیگر نیز لازم است که این مبلغ از طریق سرمایه‌گذاران دیگر تامین می شود.

بنیاد اینگمار برگمان که مسئولیت اداره وب سایت فیلمساز فقید (www.ingmarbergman.se) را نیز به عهده دارد، مورد حمایت موسسه فیلم سوئد، رویال دراماتیک تیه‌تر، تلویزیون سوئد و استودیو توزیع فیلم سونسک است. لنا آدلسون لیل‌یروث، وزیر فرهنگ سوئد گفت: "حفظ میراث هنری برگمان برای دولت اهمیت دارد تا آثار او الهامبخش نسل جدید در سوئد و خارج باشد."

برگمان ژوئیه پیش در 89 سالگی در منزل خود در جزایر فارو درگذشت. از فیلم‌های برجسته او می‌توان به "تابستان با مونیکا"1953، "لبخندهای یک شب تابستانی" 1955، "مهر هفتم" 1957، "توت‌فرنگی‌های وحشی" 1957، "همچون یک آینه" 1961، "نور زمستانی" 1962، "پرسونا" 1966، "فریادها و نجواها" 1972 و "فانی و الکساندر" 1982 اشاره کرد.