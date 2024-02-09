پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات صدا و سیما برای تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس، گفت: در دورههای قبلی انتخابات برنامههای عمومی برای تبلیغات کاندیداها در نظر گرفته میشد که برای این دوره انتخابات مجلس عیناً همان برنامهها با حجم بیشتری در حال تولید است؛ در عین حال تولیدات اختصاصی در شبکههای اصلی صدا و سیما در رادیو، تلویزیون و استانها صورت میپذیرد.
وی افزود: در عین حال حجم گسترده برنامههای مستند کوتاه در شبکه خبر، تحت عنوان برنامه «تصویب شد» با هدف تبیین دستاوردهای مجالس بعد از انقلاب و قوانینی که برای حل مشکلات مردم به تصویب و اجرا رسیده و در زندگی مردم تأثیر گذاشته است، تولید میشود. همچنین برنامههای مستند «فراکسیون شهدا گرانقدر نمایندگان مجلس» و نیز برنامه تحت عنوان «مناظره بالاتر» در شبکه خبر صورت میگیرد که با هدف طرح مسائل اساسی که در جامعه وجود دارد و مجلس آینده باید برای آن تدبیر شود، در حال تولید است.
جبلی بیان کرد: تبیین و باز کردن مسائل و مشکلات از طریق گفتوگو اتفاق میافتد و این برنامهها جدید است و در دورههای قبل تولید نمیشده است.
شروع فعالیتهای انتخاباتی صدا و سیما از یک سال گذشته
رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به شروع زود هنگام فعالیتهای این سازمان تاکید کرد: فعالیتهای انتخاباتی صدا و سیما تقریباً از یک سال گذشته شروع شد در حالی که در دورههای قبل معمولاً از ۶ ماه مانده به انتخابات، تازه ستاد انتخابات شکل میگرفت. گفتنی است این بار از حدود ۱۱ ماه قبل یعنی فروردین ماه ستاد انتخابات خود را شکل دادیم.
جبلی ادامه داد: دستاورد بزرگی که در طول سالهای انتخابات بیسابقه است راهاندازی ۲۰۰ کانال تلویزیونی به تعداد حوزههای انتخابیه است که در هیچ دوره انتخابات قبلی چنین چیزی را نداشته و اتفاق نیفتاده و منحصر به فرد است.
رئیس صدا و سیما با اشاره به قانون جدید انتخابات مجلس، اظهار داشت: تصویب قانون جدید انتخابات مجلس با کمک و پیگیری و مطالبه صدا و سیما اتفاق افتاد؛ این قانون مربوط به دوره قبل انتخابات مجلس است که به آن دوره نرسید و برای این دوره هم دچار مشکلاتی بود که با ورود صدا و سیما و مطالبه برای تصویب این قانون در نهایت به تصویب رسید.
جبلی اذعان داشت: طبق قانون سازمان صدا و سیما مجاز است از امکاناتش برای تبلیغات بهره ببرد.
از طرفی ما میتوانستیم به بهانه اینکه امکانات، زیرساخت و پول کافی نداریم و بخش فنیمان را نمیتوانیم تنظیم کنیم بگوییم که نمیتوانیم تبلیغات داشته باشیم. برای این کار هم مجاز بودیم و هم اینکه کار غیرقانونی انجام نمیدادیم، اما در صدا و سیما برای خود تکلیف ایجاد کردیم و شانههایمان را زیر بار مسؤولیت بردیم تا کار تبلیغات انتخابات را به پیش ببریم.
هر نامزد انتخابات یک صفحه در تلوبیون در اختیار دارد
وی افزود: در تلوبیون نیز برای هر نامزد انتخاباتی یک صفحه در اختیار آنها قرار دادیم که ظرفیت بارگذاری ۱۰ ساعت برنامههای ویدئویی تبلیغاتی را دارد، در عین حال ایران صدا هم با همین هدف و به صورت صوتی این کار را پیگیری میکند.
جبلی تاکید کرد: البته این وظایف ذاتی است که بر عهده صدا و سیما است و منتی بر مردم نیست، رسالت صدا و سیما همین است و در همین دوره عزم جدیتر و بیشتری داشتیم که از ظرفیتهای صدا و سیما استفاده کنیم و امیدواریم با مشارکت بالای مردم به نتیجه برسیم.
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