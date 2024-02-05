خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها-آرزو کرمی: استان کرمانشاه با جمعیت قریب به ۲ میلیون نفر و مساحتی بالغ بر ۲۵ هزار کیلومتر مربع، هفدهمین استان ایران از نظر وسعت به شمار می‌رود، که مرکز آن کلانشهر کرمانشاه نهمین شهر پرجمعیت کشور و مرکزیت غرب کشور است.

کرمانشاه از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان لرستان و ایلام، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود شده و به‌دلیل همسایگی با کشور عراق و واقع شدن در مسیر شهرهای زیارتی کربلا و بغداد و داشتن مرز با دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استان کرمانشاه از نظر تقسیمات کشوری در طول ۴۳ سال گذشته دچار تغییرات قابل توجهی شده است، در سال ۱۳۵۷ تنها پنج شهرستان در استان کرمانشاه وجود داشت که این تعداد با اضافه شدن ۹ شهرستان جدید به ۱۴ شهرستان افزایش یافت، این امر در افزایش سرعت خدمات رسانی، ارتقای وضعیت اقتصادی و عمرانی و توسعه سیاسی و اجتماعی شهرستان‌های استان نقش مهمی داشته است.

کرمانشاه در سایه حمایت‌های انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش به‌سزا و رشد چشم‌گیری در کشور داشته است، لذا خبرگزاری مهر قصد دارد طی ایام الله دهه مبارکه فجر به ارائه گوشه‌ای از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف در استان کرمانشاه بپردازد.

یکی از خدمات ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به آحاد مردم که در آبان ماه سال ۱۳۷۴ جامعه تحقق یافت؛ نظام بیمه سلامت برای اقشار مختلف جامعه بود. بیمه سلامت در طول ۲۸ سال فعالیت خود جمعیت بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری برابر با ۵۸ درصد جمعیت سطح استان کرمانشاه را در قالب پنج صندوق بیمه‌ای شامل صندوق کارکنان دولت، روستاییان و عشایر، بیمه همگانی رایگان، بیمه ایرانیان و سایر اقشار تحت پوشش قرار داده است.

بیش از نیمی از جمعیت این استان دفترچه بیمه سلامت رایگان دارند که علاوه بر رفع نیازهای خدمات بهداشتی، درمانی و سلامت عمومی خصوصاً در بین قشر کم برخوردار جامعه، هزینه ناچیزی را برای دریافت خدمات مختلف پزشکی از جمله هزینه بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری و حوادث پرداخت می‌کنند.

عدالت در دسترسی به خدمات مطلوب بیمه‌ای و درمانی

بدون تردید سازمان بیمه سلامت علاوه بر نقش مؤثر در اقتصاد سلامت، درمان عمومی و خدمات رسانی به بیماران، رویکرد عدالت در دسترسی به خدمات بیمه‌ای و درمانی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه شدگان را دارد.

سازمان بیمه سلامت با عقد قرارداد با همه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و بیش از ۹۵ درصد از بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و پزشکان در بخش خصوصی به ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان خویش می‌پردازد.

پرداخت حداقل ۹۰ درصد از هزینه‌های بستری، ۷۰ درصد از هزینه‌های سرپایی، اجرای طرح ملی بیمه همگانی روستاییان و عشایر و استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی با محوریت محرومیت زدایی در کشور از خدمات ارزنده انقلاب اسلامی در حوزه بیمه سلامت است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به دستاوردهای عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه سلامت و درمان اشاره و اظهار کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در روستاها چیزی تحت عنوان کادر بهداشت و پزشک خانواده وجود نداشت و در شهرهای ایران نیز تعداد پزشکان ایرانی بسیار کم بود.

رضا تحویلیان با بیان اینکه در زمان طاغوت اگر بیماری نیاز به سطوح بالاتر درمان می‌داشت باید به مراکز استان‌ها مراجعه می‌کرد، افزود: در استان کرمانشاه اکثر تخصص‌های درمانی از جمله قلب، چشم و کلیه فاقد متخصص مربوطه بود و بیمار برای درمان به تهران و یا مراکز استان‌های برخوردارتر اعزام می‌شد.



وی با بیان اینکه به برکت خون پاک شهدا و انقلاب اسلامی ایران، شاهد خدمات درمانی و بیمه‌ای ارزشمند، ماندگار و گسترده‌ای به اقشار مختلف خصوصاً قشر ضعیف و کم درآمد جامعه هستیم، تاکید کرد: این خدمات در دنیا بی‌نظیر است به طوری که هم اکنون حتی در روستاهای کشور کادر بهداشت به صورت رایگان به ارائه خدمات به روستاییان می‌پردازد.

پوشش رایگان دارو و درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه با اشاره به تحت پوشش بودن بیش از ۵۸ درصد از جمعیت این استان، خاطر نشان کرد: ۵۰ درصد از جمعیت کل استان کرمانشاه به‌صورت رایگان و بدون پرداخت وجه تحت پوشش خدمات بیمه سلامت دارند.

تحویلیان تصریح کرد: دهک‌های یک تا پنج به صورت رایگان بیمه شده‌اند و دهک‌های یک تا سه نیز در مراکز دولتی دانشگاهی رایگان درمان می‌شوند.

وی ایجاد صندوق ویژه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و افزایش تعداد بیماری‌ها از ۵ بیماری به ۱۰۷ بیماری را از جمله دیگر خدمات انقلاب اسلامی دانست و افزود: بیماری‌های همچون اس‌ام‌ای، اوتیسم، انواع سرطان‌ها، بیماری سیستیک فیبروزیس، بیماری بال پروانه‌ای، بیماری‌های مزمن اعصاب و روان، دیابت، فشارخون، بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های ژنتیکی و… تحت پوشش رایگان خدمات، دارو و درمان قرار گرفته‌اند.

تحویلیان شناسایی و نشان‌دار شدن ۳۱ هزار و ۶۳ بیمار صعب‌العلاج و پرداخت ۳۶۷ هزار و ۸۴۷ میلیون ریال ویژه این بیماران، پرداخت بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی و اجرای طرح دارویار و پرداخت سهم ارز دارویی مستقیماً به بیماران نیازمند طی ۱۲ ماه گذشته را از جمله مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی به مردم در حوزه سلامت اعلام کرد.

پرداخت هزینه‌های درمانی زوجین نابارور

وی از نشاندار شدن و ارائه خدمات درمان تخصصی به زوجین نابارور و پرداخت هزینه‌کردهای مرتبط برای این زوجین را از دیگر خدمات مهم انقلاب اسلامی به مردم دانست و ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۸۲۴ پرونده درمان ناباروری در استان کرمانشاه تشکیل شده است.

تحویلیان اضافه کرد: مبلغ پرداخت شده برای درمان هزینه‌های درمانی زوجین نابارور به مراکز درمانی به صورت سرپایی و بستری تا کنون ۶۸ هزار و ۴۲ میلیون ریال بوده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه از پوشش بیمه‌ای رایگان خدمات توانبخشی بیماران اوتیسم خبر داد و اضافه کرد: در مجموع پرداخت ماهیانه به مراکز درمانی طرف قرارداد طی سال جاری بیش از مبلغ ۱۳ میلیارد و ۱۹۳ میلیون ریال بوده است.

وی مهمترین خدمت ارزشمند و ماندگار نظام مقدس جمهوری اسلامی به مردم در حوزه سلامت را هشت برابری شدن پوشش بیمه‌ای اقشار مختلف جامعه در استان کرمانشاه از ابتدای زمان تأسیس سازمان بیمه خدمات درمانی اعلام کرد.