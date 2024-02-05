مقاوم سازی ۸۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی سیاهکل 

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی عصر دوشنبه در حاشیه افتتاحیه‌های دهه مبارک فجر در سیاهکل ضمن گرامیداشت این ایام اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف ساخت، بازسازی و مقاوم سازی مسکن محرومین اولین نهادی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان تاریخی امام تأسیس شد و بازسازی و مقاوم سازی مسکن در مناطق جنگی آغاز اولین کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعد از جنگ تحمیلی نیز با بازسازی و مقاوم سازی ساختمان‌ها در حوادث غیر مترقبه نظیر سیل و زلزله به کمک اقشار مختلف مردم آمد، افزود: مسکن کوچک‌ترین شکل تجسم کالبدی است که مهم‌ترین معیار رضایتمندی از آن در استحکام بنا نمود پیدا می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از مقاوم سازی ۸۳ درصد از مسکن روستایی شهرستان سیاهکل خبر داد و اضافه کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۹۳۶ فقره تسهیلات طرح ویژه مسکن روستایی جهت مقاوم سازی واحدهای روستایی به شهرستان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ابلاغ تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومان برای مسکن روستایی گفت: سهمیه شهرستان سیاهکل در این تسهیلات ۴۰۰ فقره می‌باشد.

دائمی افزود: برای متقاضیانی که سال‌های قبل از تسهیلات ۲ میلیارد ریالی استفاده کرده‌اند اما موفق به تکمیل و بهره برداری از واحد مسکونی خود نشده‌اند مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال دیگر نیز در قالب متمم تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: اقساط بازپرداخت این تسهیلات با نرخ سود پنج درصد، محاسبه می‌گردد که متقاضیان پس از تشکیل پرونده در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، به بانک‌های عامل جهت عقد قرارداد معرفی می‌شوند.

دائمی گفت: در دهه فجر امسال تعداد ۶ پروژه اجرای طرح هادی با اعتباری بالغ بر ۹۱ میلیارد ریال در شهرستان سیاهکل شامل ۱۹ هزار و ۳۳۴ متر مربع آسفالت ۱۷۴۰ مترمکعب تعریض و شن ریزی ۳۰۰ متر مکعب و دیوار حائل سنگی ۶۵۰ متر جوی و به بهره برداری خواهد رسید.