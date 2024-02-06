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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۷

آزمون حفظ کل قرآن کریم موسسه جامعة القرآن اعلام شد

آزمون حفظ کل قرآن کریم موسسه جامعة القرآن اعلام شد

آزمون حفظ کل قرآن کریم با اهدای گواهینامه رسمی سه زبانه موسسه جامعة القرآن الکریم و اهل البیت (ع) دوشنبه اول اسفند ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ⁩ آزمون حفظ کل قرآن کریم با اهدای گواهینامه رسمی سه زبانه مؤسسه جامعة القرآن الکریم و أهل البیت علیهم‌السلام برگزار می‌شود.

آزمون برای عموم آزاد است بدون محدودیت سنی دوشنبه اول اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.آزمون بصورت کتبی (۴۰ نمره) و شفاهی (۶۰ نمره) است. همچنین آزمون کتبی به صورت چهارگزینه‌ای و سراسری برگزار خواهد شد.

آزمون شفاهی حفظ کل قرآن کریم توسط نفر اول شورای آموزش انجام و محتوای آزمون کتبی و شفاهی فقط از حسن حفظ خواهد بود.

تعداد سوالات آزمون شفاهی از حفظ کل، ۵ سوال است و مهلت ثبت نام تا ۲۳ بهمن ماه است.

کد مطلب 6016179

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