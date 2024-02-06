آزمون حفظ کل قرآن کریم موسسه جامعة القرآن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ⁩ آزمون حفظ کل قرآن کریم با اهدای گواهینامه رسمی سه زبانه مؤسسه جامعة القرآن الکریم و أهل البیت علیهم‌السلام برگزار می‌شود.

آزمون برای عموم آزاد است بدون محدودیت سنی دوشنبه اول اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.آزمون بصورت کتبی (۴۰ نمره) و شفاهی (۶۰ نمره) است. همچنین آزمون کتبی به صورت چهارگزینه‌ای و سراسری برگزار خواهد شد.

آزمون شفاهی حفظ کل قرآن کریم توسط نفر اول شورای آموزش انجام و محتوای آزمون کتبی و شفاهی فقط از حسن حفظ خواهد بود.

تعداد سوالات آزمون شفاهی از حفظ کل، ۵ سوال است و مهلت ثبت نام تا ۲۳ بهمن ماه است.