به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی اظهار داشت: چهارمین دوره آزمون سراسری طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم ساعت ۹ صبح روز پنج‌شنبه، ۱۳ اسفند در۳۰۰ حوزه کشور برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام شرفخانی خاطر نشان کرد: داوطلبان در دو گروه خواهران و برادران در رشته‌های حفظ جزء۳۰، جزء یک و ۳۰، جزء دو، ۵ جزء اول، ۱۰ جزء اول، ۱۵ جزء، ۲۰ جزء، حفظ کل، حفظ ۱۵۰ موضوع، حفظ ۳۰۰ موضوع و حفظ ۱۲۰ موضوع روز پنجشنبه به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

وی یادآورشد: چهارمین مرحله آزمون شفاهی طرح تربیت حافظان قرآن کریم در ۱۱ رشته حفظ از اسفندماه آغاز شده است و آزمون کتبی نیز ۱۳ اسفند ماه ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

شرفخانی تصریح کرد: آزمون کتبی طرح تربیت حافظان در محل بقاع متبرکه امامزادگان، مساجد و حسینیه‌ها برگزار خواهد شد.

وی افزود: این آزمون از سال ۹۱ تاکنون طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم برگزار شده است.

شرفخانی با اشاره به اعطای گواهینامه پایان دوره آموزشی حفظ به نفرات برتر دو آزمون شفاهی و کتبی که نمره مجموع آنها از ۷۰ به بالا باشد، ادامه داد: برندگان جوایز نفیسی مانند سفر عتبات عالیات و مشهد مقدس دریافت می‌کنند.