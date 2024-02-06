چین ماهواره آزمایشی اینترنت 6G را به فضا پرتاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های چینی، بزرگترین شرکت مخابراتی چینی در جهان با نام China Mobile، اولین ماهواره را برای آزمایش زیرساخت اینترنت 6G به فضا پرتاب کرد.

ماهواره آزمایشی 6G از معماری مستقل توزیع شده برای 6G استفاده می‌کند که با همکاری آکادمی نوآوری علوم چین برای ریزماهواره‌ها ساخته شده است.

طبق گزارش‌ها، ماهواره آزمایشی که در مدار پایین زمین قرار گرفت، تأخیر کم و سرعت انتقال داده بالایی را ارائه می‌دهد.

چین Unicom می‌گوید این کشور انتظار دارد تا سال ۲۰۲۵ اپلیکیشن‌های موبایل 6G را معرفی کند.