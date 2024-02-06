به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره ملی عود نوازی، دبیرخانه جشنواره ملی عودنوازی اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی جشنواره ملی عودنوازی قشم را اعلام کرد.

هیات داوران ضمن قدردانی از شهراد شیخی در رده سنی نوجوان موسیقی دستگاهی، اسامی برگزیدگان مرحله مقدماتی اولین جشنواره ملی عودنوازی قشم را اعلام کرد.

* بخش موسیقی دستگاهی

- رده سنی جوان :گلشید اکبری، آوا پریشانی، ایلیا تونک، مهدی حسین‌زاده، سروش دارینی، معراج فراست، محمدسام کیانی، ثمین محمدی، رحمان مومنی

- رده سنی بزرگسال: رضا ابراهیمی کلاریجانی، محمدرضا حسن‌خانی، سوگل ذرخش، دلارام فراهانی، بهادر قدیمی، محیا قلی بیکیان، امیرحسین ملکی مهوش، اقبال منصور، مهرداد میرزاپور

*بخش موسیقی نواحی

- رده سنی جوان :ضیا بحری، داریان حاصلی، پارسا سالارحسینی، مجاهد عبداللهی خون‌سرخ، متین علیزاده، میلاد مقاتلی مطلق

- رده سنی بزرگسال :رامیز اسمعیلی، علی اکبری، رضا ترکچین، محمدرضا حسنخانی، سامان رزاقی، علیرضا رکنی رکناباد، امیر اسماعیل زرقی، حسام شمس‌اللهی، امیررضا صبیانی، هیمن عبدی، اسماعیل کلکی، هیرش مرادگورانی

برگزیدگان اعلام شده طی تاریخ‌های ١۶ و ١٧ اسفند در جزیره قشم برای اجرا و رقابت در مرحله نهایی به روی صحنه خواهند رفت.

ستاد برگزاری اولین جشنواره ملی عودنوازی قشم ضمن سپاس و تقدیر از همه شرکت‌کنندگان در مرحله مقدماتی، ذکر این نکته را لازم می‌داند که با توجه به محدودیت‌های ناگزیر داوران برای انتخاب راه‌یافتگان به مرحله نهایی و نزدیکی رقابت‌ها، راه‌ نیافتن هریک از شرکت‌کنندگان به مرحله نهایی نباید به هیچ عنوان به معنای نفی توانمندی‌ها و شایستگی‌های آن افراد تلقی شود.