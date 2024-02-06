۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹

پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی برای درگذشت غلامرضا پودینه

مدیرکل هنرهای نمایشی، درگذشت زنده‌یاد غلامرضا پودینه، هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون استان سیستان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی در پیامی درگذشت زنده‌یاد غلامرضا پودینه، هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون استان سیستان و بلوچستان را به جامعه هنری و خانواده این هنرمند تسلیت گفت.

متن یان پیام بدین شرح است:

«بسمه تعالی

خبر تلخ درگذشت هنرمند ارجمندمان، زنده نام غلامرضا پودینه، خاطر تمامی هنرمندان و آشنایان را غرق ِ در اندوه و افسوس کرد. به‌ویژه آنانی که به اندازه اینجانب و هم استانی‌های هنرمندش با مراتب ِ توانمندی‌های هنری ایشان، آشنایی داشتند . حضوری تاثیرگذار درعرصه هنر روح نواز نمایش در استان شریف سیستان و بلوچستان.

هر چه بود؛ زیستی سراسر راستی بود در لحظه لحظه عمر گرامی این عزیز سفر کرده.
با تمام ایمان و اخلاص، آرامش و آمرزش الهی را برای روح بلندش، امید می‌برم و تسلّای خاطر ِ خاندان شریف و خانواده گرامی ایشان و همکاران پرتلاش و سخت کوشش را از درگاه منیع خداوندی مسالت دارم.»

زنده‌یاد غلامرضا پودینه، هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون استان سیستان و بلوچستان، از چندی پیش، با بروز ناگهانی علایم سرطان، درمان را آغاز کرد و پس از گذراندن چند جلسه شیمی درمانی، پیش‌ازظهر روز دوشنبه، شانزدهم بهمن چشم از جهان فروبست.

فریبرز دارایی

