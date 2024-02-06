تنیس ایران صاحب ۷ کرسی آسیایی است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه‌شنبه در مجمع انتخابات هیأت تنیس استان زنجان که با حضور اعضای مجمع در سالن کنفرانس اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شد، اظهار کرد: تنیس یکی از فدراسیون‌های برتر در به ویژه در اعزام ورزشکاران به خارج از کشور بوده است.

وی با یادآوری اینکه فدراسیون تنیس توانسته است با اخذ رأی ۳۱ کشور، صاحب ۷ کرسی شده و نگاه آسیا را به خود معطوف کند، افزود: یکی دیگر از افتخارات فدراسیون تنیس ایران، این است که توانسته است عضو یکی از کمیته‌ها در ITF شود.

عزیزی در ادامه از افزایش جایگاه ایران در ITF و ATF در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: فدراسیون تنیس توانست در سال‌های اخیر از جایگاه ۴ در ATF به ۸ رسیده و انتظار می‌رود بتوانیم در ITF نیز از ۸ به ۲۱ دست یابیم.

رئیس فدراسیون تنیس همچنین با اشاره به اینکه هیأت تنیس زنجان جزو هیأت‌هایی است که در حوزه مالی عملکرد خوبی داشته است، خاطرنشان کرد: امیدواریم این روند در سال‌های آینده نیز تداوم داشته و زنجان بتواند قهرمانان دیگری چون رادین مظفری پرورش داده و به تیم‌ملی معرفی کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه هیأت تنیس استان زنجان توانسته است در دو بُعد همگانی و قهرمانی به نتایج خوبی دست یابد، اظهار کرد: حضور اقشار مختلف مردم در رشته تنیس و پرورش قهرمانان ارزنده حاکی از فعالیت دو بُعدی هیأت تنیس زنجان است.

جواد بازرگان با بیان اینکه سالن‌های تنیس مثل بعثت که در زنجان وجود دارد، این انتظار را ایجاد می‌کند که قهرمانان بیشتری از استان پرورش یابند، تصریح کرد: باید آمار سالن‌ها و زمین‌های هیأت در دوره جدید بیشتر شده و توجه جدی‌تری به شهرستان‌ها شود.

گفتنی است، هومن ثبوتی در مجمع انتخابات هیأت تنیس استان زنجان با کسب ۱۴ رأی از ۱۴ رأی مأخوذه توانست به مدت چهار سال دیگر در سمت ریاست این هیأت ابقاء شود.