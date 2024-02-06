تخصیص ۹۵۰ میلیون یورو برای واردات خودروی بنزینی و برقی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ضیغمی امروز در نشست خبری اظهار کرد: از شهریور ماه کار عرضه واردات خودرو را شروع کردیم و در هر نوبت خودروهایی که وارد یا نزدیک کشور شده بودند را عرضه کردیم. روز به روز هم تعداد شرکت‌های متقاضی واردات و هم حجم واردات خودرو در حال افزایش است.

ضیغمی افزود: به عنوان مثال اگر قبلاً ۲۰۰ خودرو واریز می‌شد اما الان به دلیل میزان تخصیص ارز تعداد واردات خودرو بالا رفته است.

وی تصریح کرد: البته تاکید می‌شود که شیب تأمین ارز نیز توسط شرکت‌ها در حال بالا رفتن است و از سوی دیگر نیز توسط بانک مرکزی همکاری خوبی برای تخصیص وجود دارد.

ضیغمی ادامه داد: تاکنون بیش از ۷۵۰ میلیون یورو فقط برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی ارز تخصیص داده‌ایم. البته هنوز همه این ارز برای خودروهای بنزینی توسط شرکت‌ها تأمین نشده است.

وی افزود: از ۳۰ هزار نفری که در سامانه هستند حدود ۱۲ هزار نفر خودروی خود را انتخاب کردند و برای ۱۸ هزار نفر عرضه‌های جدیدی خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم وضعیت آنها را تعیین تکلیف کنیم.

ضیغمی تصریح کرد: ما برای همه مردم خودرو وارد می‌کنیم و اگر از این ۳۵ هزار نفر کسی خودرو نخواست، خودرو را به دیگران عرضه می‌کنیم. خودروهای عرضه شده فعلی تا ۳ ماه دیگر تحویل می‌شود.

معاون وزیر صمت در مورد میزان واردات خودرو هم گفت: تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ خودرو وارد بنادر و گمرکات کشور شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تصریح کرد: اکنون با هماهنگی‌های صورت گرفته، موانع برطرف شده است و مسئولان قول داده‌اند که تسریع در پلاک گذاری را انجام دهند.

ضیغمی با اشاره به اینکه میزان واردات خودرو به شرکت‌های خودروساز بستگی دارد، گفت: طبق آمارهایی که از شرکت‌های واردکننده خودرو گرفته‌ایم، ظرف سه ماه آینده ۳۰ هزار خودروی بنزینی وارد کشور خواهد شد. حدود چهار هزار خودروی وارداتی تا کنون تحویل خریداران شده است که در این زمینه آمار دقیق‌تر اعلام خواهد شد. میزان بودجه برای واردات خودرو در سال آینده، یک میلیارد یورو است و بیشتر از این هم طبق مصوبه با همکاری دولت می‌تواند، افزایش پیدا کند.

وی از اختلال در سامانه‌های بانک مرکزی برای وکالتی کردن حساب خبر داد و اظهار کرد: سامانه‌های بانک اختلال دارد که ظرف امروز برطرف می‌شود و حساب‌های وکالتی به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام می‌شود و متقاضیان می‌توانند، اقدام به ثبت‌نام کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: این سامانه به خاطر اختلال بین سامانه یکپارچه و بانک‌ها تا پایان روز جمعه ۲۰ بهمن ماه برای وکالتی کردن حساب تمدید و امکان ثبت‌نام تا پایان روز شنبه ۲۱ بهمن ماه فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در بحث ثبت نام خودروهای وارداتی، محدودیت‌های پلاک فعال برداشته شده است؛ از این رو متقاضی دارای خودرو، اگر ۵ سال از پلاک و مدل خودرو گذشته باشد می‌تواند نسبت به ثبت نام اقدام کند و اگر خودرویی انتخاب نکرده باشد می‌تواند از سایر سامانه‌ها اقدام به ثبت نام کند.

ضیغمی به اختصاص خودروی جانبازان اشاره کرد و گفت: تمامی توافقات صورت گرفته و جانبازان می‌توانند خودروها را انتخاب ضمن اینکه کل فرایند انجام شده است.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: اگر در عرضه خودروهای وارداتی به متقاضیان، تقاضا بیشتر از عرضه باشد، اولویت‌بندی صورت می‌گیرد.

وی در خصوص آئین‌نامه خودرو کارکرده، اعلام کرد: این آئین‌نامه در هیأت دولت است تا بعد از رفع موارد ابلاغ شود.

به گفته ضیغمی، برای عرضه وسیع‌تر خودروهای کره‌ای، در حال نامه‌نگاری هستیم تا امکان تسریع وجود داشته باشد.