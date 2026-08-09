به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح یکشنبه در جلسه بررسی کشت فراسرزمینی و توسعه گلخانهها، افزایش هزینههای تولید را یکی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: تغییرات سیاستهای ارزی، تولیدکنندگان را در تأمین نهادههای ضروری با مشکلات جدی مواجه کرده و قیمت برخی نهادهها از جمله کودهای شیمیایی افزایش یافته است.
وی با تأکید بر نقش زنجیرههای ارزش در ایجاد ثبات در تولید افزود: تجربه شکلگیری زنجیرههای موفق در صنعت طیور میتواند به عنوان الگویی برای توسعه این زنجیرهها در بخشهای زراعت و باغبانی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیند صادرات محصولات گلخانهای تأکید کرد و گفت: با توجه به آسیبپذیری بیشتر تولید در محیطهای کنترلشده، تسهیل صادرات میتواند یکی از راهکارهای مؤثر برای حمایت از تولیدکنندگان این بخش و بهبود شرایط تولید باشد.
شفیعی با استقبال از اجرای کشت قراردادی در محصولاتی مانند سیبزمینی، اظهار کرد: کشاورزی قراردادی هدف اصلی و ایدهآل مدیریتی ماست، اما تحقق آن نیازمند فراهم شدن یک سازوکار شفاف و علمی در تمام مراحل تولید است.
وی ادامه داد: تأمین بذر گواهیشده، استفاده از نهادههای استاندارد، ارائه خدمات کارشناسی و نظارت دقیق باید در چارچوبی منسجم انجام شود تا کشت قراردادی بتواند به اهداف خود در افزایش بهرهوری و کاهش ریسک تولید دست یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی در پایان بر ضرورت علمی بودن فرآیند تخصیص تسهیلات به کشت قراردادی تأکید کرد و گفت: هر مزرعه باید به عنوان یک «واحد الگویی» مورد توجه قرار گیرد تا نتایج حاصل از آن بتواند به عنوان تجربهای عملی برای سایر کشاورزان در مسیر افزایش بهرهوری و کاهش ریسکهای تولید مورد استفاده قرار گیرد.
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