به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها در نخستین همایش ملی اندیشههای قضائی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: امروز مجازات ما حبس محور است و مطالبه ما اتخاذ راهبردی برای کاهش جمعیت کیفری و جایگزین مجازات حبس است.
محمدی با تاکید بر اینکه استفاده از جایگزینهای عام و خاص یک مطالبه قضائی از قضات است، گفت: ما از قضات درخواست داریم در راستای فرمایشات معظمله و کاهش مجازات زندان از ظرفیتهای قوانین کیفری استفاده حداقلی شود و بیشتر از تأسیسات نوین کیفری در راستای کاهش جمعیت زندانیان استفاده شود.
رئیس سازمان زندانها افزود: باید به سمت کاهش مجازات حبس برویم اما اگر چارهای نداشتیم و مجازات منتهی به زندان شد متمرکز شویم بر اقدامات اصلاحی برای بازگشت زندانی به اجتماع و باید باز اجتماعی کردن زندانیان در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: امروز باید زندانهای ما به آموزشگاه تبدیل شوند و از اقدامات فرهنگی و آموزشی بیشتر استفاده شود.
محمدی خاطرنشان کرد: توجه به خانواده زندانیان و اقدامات حمایتی از خانواده آنها در بیانات رهبری است و این نیازمند همافزایی بین قوا است.
رئیس سازمان زندانها با تاکید بر اینکه باید زندانها به خارج از شهر منتقل شوند تا شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی باشیم، افزود: زندان باید تنها محلی برای نگهداری مجرمین باشد و اینکه بدهکاران مالی را در زندان نگهداری میکنیم نیاز به توجه است.
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