یورگن کلینزمن: ناامیدکننده ظاهر شدیم و اردن به فینال رفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، یورگن کلینزمن در نشست خبری پس از شکست دو بر صفر تیم ملی کره جنوبی مقابل اردن در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا گفت: امروز ناامیدکننده ظاهر شدیم شکست تلخی را دریافت کردیم که واقعاً اردن شایسته پیروزی در آن بود.

سرمربی تیم ملی کره جنوبی درباره عدم پاس کاری صحیح بازیکنانش افزود: هرچه از زمان بازی گذشت بهتر شدیم اما این برای موفقیت کافی نبود. ما خوب نبودیم اما اردن شایسته رفتن به فینال بود.

کلینزمن درباره عملکرد تیم‌های این دوره از تورنمنت جام ملت‌های آسیا تصریح کرد: حالا وقتش است اول مردم تحلیل خودشان را از تیم ملی کشورشان گره جنوبی داشته باشند. من فکر می‌کنم چیزهای زیادی برای تحلیل وجود دارد.

او درباره اینکه آیا مسئولیت حذف تیمش را گردن می‌گیرد پاسخ داد: قطعاً! سرمربی همیشه مسئول نتیجه‌های تیم است. ما تورنمنت هیجان انگیزی را طی کردیم. باور کنید اردن از گروهی خیلی سخت به اینجا رسید که نشان داد لایق قهرمانی هم هست.

کلینزمن درباره ادامه همکاری با کره جنوبی یادآور شد: من به کره می‌روم و با مدیران فدراسیون صحبت می‌کنم و برنامه‌های خودمان را بررسی می‌کنیم. ما پیشرفت داشته این و باید این روند را تا جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه دهیم.

سرمربی کره جنوبی درباره برخورد طبیعی او با باخت مقابل اردن گفت: مربی حریف بهتر بود و این طبیعی است. وقتی چنین تعریفی از حریف می‌کنم نشانه احترام به آنها و برد مهمی است که رقم زدند. واقعیت این است اردن بهتر از ما بود.

او ادامه داد: من خیلی عصبانی هستم و از عملکرد تیمم هم ناراحتم. خیلی از این اتفاق ناراحتم. باید بپذیریم گاهی اوقات حریف بهتر است و باید از انها درس گرفت.

کلینزمن درباره اینکه چه تیمی به نظرش قهرمان خواهد سد گفت: اردن شانس قهرمانی دارد. باید دید ایران به فینال می‌رسد یا قطر حریف اردن می‌شود اما به نظرم ااردن شانس بزرگی برای جام دارد.