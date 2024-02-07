به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین افتتاحیه رویداد آزاداندیشی بسیج دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور با حضور «حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
خسروپناه در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره امام (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، درباره چیستی کرسیهای آزاداندیشی، اظهار کرد: مقصود از آزاداندیشی؛ آزادی اندیشه است که با روش منطقی به دست آمده و اندیشهآزادانه با اخلاق و ادب بیان شود، آزاداندیشی با توهین و بیاخلاقی و نسبت ناروا حاصل نمیشود بلکه این آزادی بیاخلاقی است.
وی ادامه داد: اندیشه، منطق و روش دارد، کسی که به اندیشهای رسیده باید آزاد باشد که اندیشهاش را بیان کند، مقام معظم رهبری نیز فرمودهاند که در بیان نظر و اندیشه اگر ادب نباشد آزادی از بین میرود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آزادی اندیشه و آزادی اخلاقی و آزادی اندیشه را دارای سه ساحت «آزادی از»، «آزادی در» و «آزادی برای» دانست و گفت: «آزادی از»؛ شامل آزادی از موانع است، یعنی هر چه موانع برای برگزاری کرسیهای آزاداندیشی وجود دارد باید برداشته شود، برخی موانع ساختاری، برخی روانشناختی و برخی جامعهشناختی هستند، اینها باید برطرف شود.
وی افزود: مثلاً در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی باید استقلال دانشگاه حفظ شود و مجموعههای بیرونی نباید برای دانشگاهها تصمیمگیری کنند چراکه دانشگاهها در این زمینه ساختار لازم را دارند و اگر کسی تخلف کرد همان مراجع دانشگاه با او برخورد میکنند، تمام آییننامههای لازم در این زمینه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده و مشکل تنظیمگری در کرسی های آزاداندیشی نداریم.
خسروپناه اضافه کرد: در این مسیر، اگر کمیتههای دانشگاه رأیی دادند و دانشجویی نسبت به آن اعتراض داشت، میتواند رای را به هیات عالی تجدید نظر ارجاع دهد تا رسیدگی شود و بر اساس توافقات؛ سایر نهادها نمیتوانند به این موضوعات ورود کنند.
وی مانع دیگر برگزاری کرسی های آزاداندیشی را احساس ناامنی دانست و گفت: استاد و دانشجو باید نسبت به برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی احساس امنیت داشته باشد و برای برداشتن حس ناامنی در این زمینه باید مدام کرسیها برگزار شوند، مانع دیگر برگزاری کرسیهای آزاداندیشی ضعف قوانین و مصوبات این حوزه است، سعی داریم در شورای اسلامی شدن دانشگاهها این موانع را برداریم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه برگزاری کرسیهای آزاداندیشی باعث تربیت دانشمندان ایرانی میشود، اضافه کرد: تأسیس طرحی مانند طرح ولایت که به همت سردار رضایی و مرحوم آیتالله مصباح یزدی بود، باعث تربیت بسیاری از فعالان علمی شد.
وی افزود: نتیجه و خروجی کرسیهای آزاداندیشی، تربیت دانشمندان انقلابی است که آبروی ایران را در دنیا حفظ کردهاند تا جایی که آمریکای شیطان بزرگ، حتی جرئت تهدید زبانی ایران را ندارد. این اقتدار از همین جوانهایی است که با اندیشه درست رشد کردند.
خسروپناه با اشاره به خاطرهای از شهید احمدی روشن در سال ۱۳۸۱ گفت: شهید احمدی روشن درخواست برگزاری دوره و کرسی آزاداندیشی پاسخ به شبهات در دانشگاه صنعتی شریف را داشت، با اینکه در ابتدا پاسخ منفی دادم اما بعداً ۱۸ جلسه در دانشگاه شریف برای پاسخ به شبهات کلام جدید برگزار شد، شهید احمدی روشن خودش پیگیر برگزاری کرسی، تنظیم و انتشار محتوای آن بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مانع دیگر برگزاری کرسیهای آزاداندیشی را برخی از مدیران دانشگاهها دانست و گفت: برخی از مدیران در مواقعی صلاح نمیدانند که کرسیهای آزاداندیشی برگزار شود در صورتیکه این رویکرد اشتباه است، هم اکنون که ایام انتخابات است فرصت خوبی است که کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها با این موضوع مشارکت برگزار شود.
وی با اشاره به ساحت «آزادی در» در برگزاری کرسیهای آزاداندیشی بیان کرد: آزادی باید در چارچوب منطق و اخلاق (حلم، صبر و ادب) باشد و غیرت انقلابی با صبر و منطق قابل جمع است. در ساحت «آزادی برای»، آزاداندیشی برای جامعهپردازی و تمدنسازی مدنظر است. یکی از فناوریهای نرم اجتماعی برای خودسازی، اعتکاف است، فناوری نرم برای جامعهپردازی همین کرسیهای آزاداندیشی است که مقدمه تمدنسازی است.
خسروپناه درباره برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در بسیج دانشجویی تأکید کرد: برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در بسیج دانشجویی باید در قالب گفتمان بسیج دانشجویی شکل گیرد و گفتمان بسیج ۱۰ رکن عقلانیت، توحید و خدامحوری، تقوا، اخلاق و معنویت، ولایتمداری، مردمداری، روحیه جهادی، استکبارستیزی، جریانسازی گفتمان، دغدغه پیشرفت کشور و همچنین قرار گرفتن در مسیر تمدن نوین اسلامی را دارد که باید مورد توجه باشد.
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