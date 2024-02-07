۲ محور ارتباطی آذربایجان غربی به دلیل کولاک مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج دست نشان در این زمینه افزود: علاوه بر آن تردد در محورهای کوهستانی مهاباد – سردشت (گردنه زمزیران)، تکاب - شاهین دژ (گردنه مایین بلاغ) و تکاب – ایرانخواه فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۰۰ کیلومتر عملیات برف روبی در محورهای مواصلاتی اصلی و روستایی استان صورت گرفته است.

دست نشان اظهار کرد: برای اجرای این عملیات، ۴۷ دستگاه ماشین آلات و ٢١ نفر راهدار به صورت شبانه روزی فعال بوده اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی ادامه داد: در راستای اجرای عملیات برف روبی ۱۹۰ تن شن و ماسه مصرف شد.

دست نشان گفت: در حال حاضر مسیر ۱۲۹ روستای آذربایجان غربی مسدود بوده و عملیات برف روبی برای بازگشایی آنها در دست اجراست.