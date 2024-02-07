شهادت چهار سرباز ارتش سوریه در حمله تروریستی به «درعا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در حمله عناصر مسلح گروههای تروریستی به یک مرکز ارتش سوریه در روستای «ام المیاذن» در حومه شرقی درعا چهار سرباز سوری به شهادت رسیدند.
این حمله تروریستی در حالی انجام شده است که منابع خبری و رسانهای سوریه دیشب از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به اهدافی در استان حمص خبر دادند.
طبق گزارشها، حداقل ۱۰ مرتبه صدای انفجار مهیب در حمص شنیده شد و پدافند هوایی با موشکهای متجاوز مقابله و تعداد زیادی از موشکها را سرنگون کرد.
مدیر اداره بهداشت منطقه حمص در سوریه اعلام کرد که آمار نهایی قربانیان تجاوز دیشب رژیم صهیونیستی به شهر حمص به ۷ شهید و ۱۳ زخمی رسیده است.
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