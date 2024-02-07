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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

آغاز مراسم پیروزی انقلاب اسلامی با حضور سفرای خارجی مقیم ایران

آغاز مراسم پیروزی انقلاب اسلامی با حضور سفرای خارجی مقیم ایران

مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور سفرای خارجی مقیم ایران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور سفرای خارجی مقیم ایران آغاز شد.

در این مراسم حجت الاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان نیز حضور دارند.

کد مطلب 6017775
نفیسه عبدالهی

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