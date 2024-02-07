آغاز مراسم پیروزی انقلاب اسلامی با حضور سفرای خارجی مقیم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور سفرای خارجی مقیم ایران آغاز شد.
در این مراسم حجت الاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان نیز حضور دارند.
مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور سفرای خارجی مقیم ایران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور سفرای خارجی مقیم ایران آغاز شد.
در این مراسم حجت الاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان نیز حضور دارند.
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