به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخستین جلسه کمیسیون سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه برگزار شد.
خسروپناه در این جلسه با تبریک اعیاد ماه رجب و گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی انقلاب کاملا مردمی بود و بر اثر کودتا یا اقدامات نظامی شکل نگرفت چراکه امام(ره) با این رویکردها مخالف بودند. بنابراین مردم ولی نعمتتان این انقلاب هستند و برای حفظ این سرمایه اجتماعی باید تمام تلاشمان را به کار گیریم.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در همه حوزهها از فقه تا پزشکی دستاوردهای شگرف داشته است و یکی از عرصههایی که در انقلاب به آن میبالیم عرصه پزشکی است، البته در موضوعات دیگر دانشمندان زحمات زیادی کشیدند اما در پزشکی پیشرفتهای خوبی داشتیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: یکی از دغدغههای فعالان حوزه پزشکی در مواجهه با مصوبات شورا، مشارکت در این مصوبات است، به همین دلیل پیشنهادی از سوی فرهنگستان علوم پزشکی مطرح شد که با تدبیر اتخاذ شده؛ کمیسیون سلامت ذیل ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
خسروپناه اضافه کرد: هر مصوبه پزشکی در این کمیسیون مطرح میشود و به ستاد علم و فناوری ارائه و در نهایت در شورای معین یا صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب بررسی میشود. خوشبختانه در این کمیسیون از متخصصان مختلف استفاده شده و رویکرد میان رشتهای مدنظر است تا با نگاه حکمرانی درباره سلامت تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: کمیسیون سلامت اولویتهای سلامت را مشخص کند و ذیل کمیسیون میزهای موضوعی تعریف شود. هر میز به یک مقوله میپردازد و هر میز چهار وظیفه راهبینی(رصد)، راهبردی (تعیین سیاستها)، راهبری (هدایت دستگاهها) و راهسنجی (اثربخشی مصوبات) را باید مدنظر داشته باشد. اختیارات کمیسیون اختیارات خوبی است و بهحمدالله کمیسیون سلامت پیوند خوبی با فرهنگستان علوم پزشکی دارد.
دکتر حسن ابوالقاسمی، دبیر کمیسیون سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی با خوشحالی از فصل جدید همکاری حوزه سلامت با شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اولویتهای حوزه سلامت گفت: اولویت هایی که قصد داریم با راهاندازی کمیسیون سلامت به آنها ورود کنیم موضوعاتی نظیر نقش سلامت در نقشه جامع علمی کشور، تدوین آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی در بخش سلامت، خروج و جذب نخبگان پزشکی، فرهنگ سلامت و سواد سلامت، دیپلماسی علمی، مقابله با آپارتاید علمی و سلامت معنوی است.
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