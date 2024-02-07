افتتاح ۱۲۶ پروژه در شهرستان ایذه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی عصر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از پروژههای مهم عمرانی در شهرستان ایذه در جمع خبرنگاران بیان کرد: یکی از طرحهای مهم عمرانی استان، طرح آبرسانی فدک که چندی پیش با حضور وزیر نیرو عملیات اجرایی آن مجدداً آغاز شد، این موجب پایدارسازی آب شهرستان ایذه و ۶ شهر دیگر استان و همچنین ۶۹۰ روستای سطح استان میشود.
محمد خانچی اظهار کرد: اجرای طرح آبرسانی فدک و انتقال آب به اراضی مورد نظر، موجب رونق کشاورزی و کسب و کار، ایجاد عدالت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت در این مناطق میشود و آب شهرهای ایذه، باغملک، قلعهتل، میداوود، هفتکل، رامهرمز و صیدون تأمین میشود.
وی گفت: تأمین آب کشاورزی شهرهای ایذه، باغملک و قلعهتل به مساحت ۱۶ هزار هکتار از طریق سامانه انتقال آب از سد کارون در تلفیق با تأمین آب شرب انجام خواهد شد.
معاون عمرانی استاندار خوزستان ادامه داد: این سامانه شامل آبگیر از سد کارون سه و ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله و تونل است که عملیات اجرایی این سامانه هنوز شروع نشده است.
وی به تشکیل قرارگاه عمران و آبادانی در شهرستان ایذه به ریاست استاندار اشاره کرد و افزود: امیدواریم با تشکیل این قرارگاه و پیگیری مستمر و جلسات مکرر شاهد شتاب گیری عمران و آبادانی این شهرستان باشیم.
خانچی با اشاره به افتتاح ۱۲۶ پروژه به ارزش یک هزار و ۷۰ میلیارد ریال در شهرستان ایذه در دهه فجر امسال عنوان کرد: شاهد رشد چشمگیر افتتاح پروژههای عمرانی در خوزستان هستیم.
معاون امور عمرانی استاندار خوزستان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۵۰ پروژه عمرانی روستایی به ارزش ۴۸۰ میلیارد ریال و کلنگ زنی ۶۰ پروژه عمرانی روستایی با اعتبار ۲۲۱ میلیارد ریال را در شهرستان ایذه داشتهایم، گفت: انجام بیش از ۳۳۶ پروژه به ارزش ۸۳۸ میلیارد ریال در سطح روستاهای این شهرستان از محل عوارض آلایندگی به عزم دولت به رشد و شکوفایی این شهرستان کمک کرده است.
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