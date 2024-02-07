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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۲۰

معاون استاندار خوزستان خبر داد؛

افتتاح ۱۲۶ پروژه در شهرستان ایذه

افتتاح ۱۲۶ پروژه در شهرستان ایذه

ایذه- معاون عمرانی استاندار خوزستان از افتتاح ۱۲۶ پروژه به ارزش یک هزار و ۷۰ میلیارد ریال در شهرستان ایذه در دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی عصر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از پروژه‌های مهم عمرانی در شهرستان ایذه در جمع خبرنگاران بیان کرد: یکی از طرح‌های مهم عمرانی استان، طرح آبرسانی فدک که چندی پیش با حضور وزیر نیرو عملیات اجرایی آن مجدداً آغاز شد، این موجب پایدارسازی آب شهرستان ایذه و ۶ شهر دیگر استان و همچنین ۶۹۰ روستای سطح استان می‌شود.

محمد خانچی اظهار کرد: اجرای طرح آبرسانی فدک و انتقال آب به اراضی مورد نظر، موجب رونق کشاورزی و کسب و کار، ایجاد عدالت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت در این مناطق می‌شود و آب شهرهای ایذه، باغملک، قلعه‌تل، می‌داوود، هفتکل، رامهرمز و صیدون تأمین می‌شود.

وی گفت: تأمین آب کشاورزی شهرهای ایذه، باغملک و قلعه‌تل به مساحت ۱۶ هزار هکتار از طریق سامانه انتقال آب از سد کارون در تلفیق با تأمین آب شرب انجام خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار خوزستان ادامه داد: این سامانه شامل آبگیر از سد کارون سه و ایستگاه پمپاژ و خطوط لوله و تونل است که عملیات اجرایی این سامانه هنوز شروع نشده است.

وی به تشکیل قرارگاه عمران و آبادانی در شهرستان ایذه به ریاست استاندار اشاره کرد و افزود: امیدواریم با تشکیل این قرارگاه و پیگیری مستمر و جلسات مکرر شاهد شتاب گیری عمران و آبادانی این شهرستان باشیم.

خانچی با اشاره به افتتاح ۱۲۶ پروژه به ارزش یک هزار و ۷۰ میلیارد ریال در شهرستان ایذه در دهه فجر امسال عنوان کرد: شاهد رشد چشمگیر افتتاح پروژه‌های عمرانی در خوزستان هستیم.

معاون امور عمرانی استاندار خوزستان با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۵۰ پروژه عمرانی روستایی به ارزش ۴۸۰ میلیارد ریال و کلنگ زنی ۶۰ پروژه عمرانی روستایی با اعتبار ۲۲۱ میلیارد ریال را در شهرستان ایذه داشته‌ایم، گفت: انجام بیش از ۳۳۶ پروژه به ارزش ۸۳۸ میلیارد ریال در سطح روستاهای این شهرستان از محل عوارض آلایندگی به عزم دولت به رشد و شکوفایی این شهرستان کمک کرده است.

کد مطلب 6018222

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