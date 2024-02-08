به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در آئین بزرگداشت عید مبعث در بوشهر، اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام (ص) با قرآن مبعوث شد تا جامعه انسانی تا آخر زمان از ظلمات گوناگون انسانی نجات دهد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر رساندن انسان‌ها به نور و شخصیت تراز الهی را از اهداف مهم بعثت پیامبر گرامی اسلام (ص) دانست و بیان کرد: بهترین هدیه خداوند در طول تاریخ حیات انسان بعثت رسول اسلام حضرت محمد (ص) است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه دنیا هیچگاه ظرفیت شناخت شخصیت‌های بزرگ الهی وجود ندارد، گفت: ظرفیت شناخت پیامبر گرامی اسلام (ص) در قیامت و آخرت است آنجا که عظمت شخصیت افراد به خوبی هویدا می‌شود.

امام جمعه بوشهر بعثت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) را اوج تجلی رحمت خداوند متعال به جامعه انسانی دانست و گفت: پیامبر اسلام (ص) جلوه و ظهور حکمت و رحمت خداوند است.

وی با تأکید بر توجه به آموزه‌های حضرت محمد مصطفی (ص) تصریح کرد: همه عرصه‌های زندگی پیامبر گرامی اسلام (ص) آموزه و هدایت برای بشر است که باید از این فرصت برای رسیدن به کمال و سعادت نهایت استفاده شود.

صفایی بوشهری، اتحاد، وحدت و انسجام مسلمانان را یکی از آموزه‌های آن حضرت دانست و تأکید کرد: اتحاد و انسجام مسلمانان سبب شکست دشمنان در توطئه و ترفندهای گوناگون می‌شود که این مهم در عرصه‌های مختلف آشکار است.