به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش امروز (۲۱ بهمن‌ماه) در بازدید از روند احداث آزادراه قزوین-الموت--تنکابن با اشاره به پیشرفت فیزیکی این آزادراه و اهمیت آن در توسعه مسیرهای ارتباطی کشور بر تکمیل آن تا اردیبهشت ۱۴۰۳ تاکید کرد و گفت: پیمانکار این آزادراه با تأمین اعتبار و تسریع در روند کارها باید هرچه سریع‌تر زمینه افتتاح این مسیر را فراهم کند.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: آزادراه قزوین-الموت-تنکابن به طول ۱۶۴ کیلومتر است که ۹۰ کیلومتر آن در حوزه استحفاظی استان قزوین قرار دارد. این آزادراه در حال حاضر دارای بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و مراحل افتتاح فاز نخست آن به طول ۶۲ کیلومتر در دستور کار جدی مدیریت استان قرار دارد.

وی افزود: آزادراه قزوین-الموت-تنکابن، این آزادراه دارای ۱۸ کیلومتر تونل است.