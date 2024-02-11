  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۰۸

بهره‌برداری از آزادراه قزوین - الموت - تنکابن تا اردیبهشت ۱۴۰۳

بهره‌برداری از آزادراه قزوین - الموت - تنکابن تا اردیبهشت ۱۴۰۳

وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به استان قزوین و بازدید از روند احداث آزادراه قزوین - الموت - تنکابن بر تکمیل آن تا اردیبهشت ۱۴۰۳ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش امروز (۲۱ بهمن‌ماه) در بازدید از روند احداث آزادراه قزوین-الموت--تنکابن با اشاره به پیشرفت فیزیکی این آزادراه و اهمیت آن در توسعه مسیرهای ارتباطی کشور بر تکمیل آن تا اردیبهشت ۱۴۰۳ تاکید کرد و گفت: پیمانکار این آزادراه با تأمین اعتبار و تسریع در روند کارها باید هرچه سریع‌تر زمینه افتتاح این مسیر را فراهم کند.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: آزادراه قزوین-الموت-تنکابن به طول ۱۶۴ کیلومتر است که ۹۰ کیلومتر آن در حوزه استحفاظی استان قزوین قرار دارد. این آزادراه در حال حاضر دارای بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و مراحل افتتاح فاز نخست آن به طول ۶۲ کیلومتر در دستور کار جدی مدیریت استان قرار دارد.

وی افزود: آزادراه قزوین-الموت-تنکابن، این آزادراه دارای ۱۸ کیلومتر تونل است.

کد مطلب 6019132
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها