به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا سیاهپور، معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه، با اعلام آخرین وضعیت عملیات اجرایی محور در دست احداث قزوین–الموت–تنکابن گفت: این محور ۱۶۴ کیلومتری از کیلومتر ۱۰ آزادراه قزوین–کرج آغاز شده و پس از عبور از منطقه الموت، به کمربندی شهر تنکابن متصل می‌شود.

وی افزود: پروژه در ۶ قطعه طراحی و اجرا شده که قطعات ۱، ۲ و ۳ به طول ۶۲ کیلومتر در حدفاصل آزادراه قزوین–کرج تا روستای شهرک الموت، اکنون با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه اتمام قرار دارد و طبق برنامه‌ریزی، تا تابستان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

سیاهپور با اشاره به جزئیات عملیات انجام‌شده در این ۳ قطعه توضیح داد: تا این مرحله ۵۴ کیلومتر روکش آسفالت توپکا و ۵۸ کیلومتر آسفالت بیندر اجرا شده است. همچنین تاکنون دو دستگاه گالری عبور احشام و یک دستگاه تونل به طول ۷۹۰ متر تکمیل شده است.

معاون ساخت و توسعه راه‌ها از اجرای گسترده سازه‌های فنی خبر داد و گفت: در این ۳ قطعه، مجموعاً ۱۶۵ دستگاه آبرو و ۸ دستگاه پل به طول ۴۹۰ متر ساخته شده است. علاوه بر این، تاکنون ۵۳۰۰ متر دیوار بتنی و ۱۸۰۰ متر دیوار ژئوگریدی نیز اجرا شده است.

به گفته سیاهپور، بهره‌برداری از این ۳ قطعه اثر قابل‌توجهی بر زمان سفر خواهد داشت: با افتتاح این بخش‌ها، زمان سفر به منطقه الموت حدود دو ساعت کاهش می‌یابد که افزون بر ارتقای ایمنی عبور و مرور، موجب کاهش قابل توجه مصرف سوخت نیز خواهد شد.

وی درباره وضعیت قطعات ۴ و ۵ پروژه نیز گفت: در این قطعات تاکنون ۸ دستگاه تونل به طول ۳۷۰۰ متر و یک دستگاه گالری به طول ۳۶۰ متر احداث شده است. همچنین ۷ کیلومتر از قطعه ۵، حدفاصل کیلومتر ۱۲۳ تا ۱۳۰، در حال حاضر در حال بهره‌برداری است.

سیاهپور در پایان با تأکید بر اهمیت ملی این محور افزود: پروژه قزوین–الموت–تنکابن یکی از مسیرهای راهبردی اتصال شمال و مرکز کشور است و تکمیل آن نقش مهمی در توسعه گردشگری، تسهیل تردد و افزایش ایمنی در منطقه خواهد داشت.