۱۸۴ هزار تن انواع آبزیان طی دو سال در مازندران تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم کریم زاده صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در اداره کل شیلات مازندران وجود دارد بر اساس ۵ محور صید و صیادی، آبزی پروری، حفظ و بازسازی ذخایر، صادرات و توسعه بازار و حفاظت و حراست از ذخایر آبزیان دریای خزر است.

وی با اشاره به اینکه به طور کلی در اداره کل شیلات مازندران ۳ هزار و ۸۰۰ واحد آبزی پروری وجود دارد، افزود: ۱۱۳ تشکل صیادی در سه بخش ماهیان استخوانی، کیلکا و خاویاری داریم و سالانه حدود ۱۲ هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از ۴۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم مشغول فعالیت صید و صیادی هستند.

کریم زاده با عنوان اینکه میزان تولید در این مسیر سالانه حدود ۱۱۵ هزار تن است که ارزش اقتصادی آن در حد ۸ هزار تن، ۹ هزار میلیارد تومان می‌باشد، خاطرنشان کرد: طول سواحل دریای خزر ۸۷۳ کیلومتر است که ۴۷۸ کیلومتر متعلق به مازندران می‌باشد.

مدیرکل شیلات مازندران با اعلام اینکه میزان تولید ما ۱۵ الی ۲۰ هزار تن با اعتبار هزار میلیارد تومانی است، تصریح کرد: در بخش ماهیان استخوانی بعد از انقلاب میزان کل تولید ۲ هزار و ۷۰۰ تن بود و در حال حاضر به ۵ هزار و ۷۰۰ تن رسیده است.

وی با اذعان به اینکه در دولت سیزدهم کل تولید ما ۶ هزار و ۹۰۰ تن با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ذکر کرد: در بحث ماهیان کیلکا میزان تولید ما ۴۰۰ تن قبل از انقلاب بود و در حال حاضر ۱۵ هزار تن است.

این مسؤول با اظهار به اینکه میزان کل تولید ماهیان کیلکا در دولت سیزدهم ۲۷ هزار تن است، یادآور شد: ۳ هزار و ۸۰۰ واحد آبزی پروری در اداره کل شیلات مازندران وجود دارد.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۸ هزار نفر به طور مستقیم در تأمین بخشی از پروتئین جامعه نقش بسیار مهمی دارند، اظهار کرد: میزان تولید ما سالانه در حد ۹۵ هزار تن با اعتباری بالغ بر ۷ الی ۸ هزار میلیارد می‌باشد.

قاسم کریم زاده با اشاره به اینکه پس از انقلاب میزان کل تولید ۲ هزار و ۴۶۵ تن بود، گفت: در حال حاضر میزان کل تولید ما ۹۵ هزار تن است اما در دولت سیزدهم میزان کل تولید ۱۸۴ هزار تن بوده است.

صادرات ۱۳ میلیون دلاری

وی یکی از موضوعات بسیار مهم در دولت سیزدهم را صادرات برشمرد و افزود: سالانه میزان صادرات ما ۶ الی ۱۲ هزار تن با ارزش اقتصادی ۱۰ الی ۲۰ میلیون دلار است و بعد از انقلاب اسلامی میزان صادرات هزار و ۷۰۰ تن با اعتباری بالغ بر ۴.۸ میلیون دلار بود اما در طی دولت سیزدهم میزان کل تولید ما ۵ هزار و ۷۰۰ تن با ارزش اقتصادی ۱۳.۵ میلیون دلاری است.

کریم زاده خاطرنشان کرد: رسالت مرکز شهید رجایی ساری و مرکز شهید باهنر این است که سالانه میلیون‌ها قطعه انواع ماهیان استخوانی، خاویاری و آزاد در جهت حفظ بازسازی ذخایر دریای خزر تولید شوند.

او ادامه داد: پس از انقلاب تاکنون ۲ میلیارد قطعه انواع ماهیان استخوانی و خاویاری تولید شد و جهت حفظ بازسازی ذخایر دریای خزر در رودخانه‌های مهم شیلاتی رها سازی شد.

مدیرکل شیلات مازندران با اذعان به اینکه ۱.۹ میلیارد قطعه بچه ماهیان سفید وجود دارد، ذکر کرد: ۸۰ میلیون قطعه انواع ماهیان کپور و ۲۰ میلیون قطعه خاویاری را تولید کردیم.

وی افزود: در دولت سیزدهم توانستیم ۳۰ رودخانه مهم شیلاتی را شناسایی کنیم و ۶۵ میلیون قطعه بچه ماهی سفید، ۲۲ میلیون قطعه بچه ماهی کپور و حدود ۲۲۰ هزار قطعه انواع ماهیان خاویاری را تولید کردیم.

این مسئول اظهار کرد: فعال سازی واحدهای راکد و غیر فعال از رسالت‌های ما در دولت سیزدهم است و ۴۰۴ واحد استخر در مرکز شهید باهنر کلاردشت را فعال کردیم.

وی یادآور شد: در دولت سیزدهم توانستیم ۲۱۴ واحد استخر را فعال و ۱۲۰ هزار قطعه ماهی آزاد را تولید کنیم.

کریم زاده با اذعان به اینکه در سال گذشته تعهد اشتغال ما هزار و ۲۴۴ نفر بود، گفت: در سامانه رصد اشتغال هزار و ۵۰۲ اشتغال جدید ایجاد شد و ۱۲۱ درصد برنامه ما تحقق یافت.