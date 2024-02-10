بازیکن تاثیرگذار مس رفسنجان قید پرسپولیس را زد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس با نامهای رسمی خواهان جذب محمد خدابندهلو هافبک تیم فوتبال مس رفسنجان شده بود. این باشگاه قبل از حضور محرم نویدکیا در رأس کادر فنی مسیها مذاکرات اولیه را با پرسپولیس انجام داد اما سرخها حاضر به پرداخت مبلغ رضایتنامه نبودند تا مذاکرات نیمه تمام بماند.
نویدکیا نیز پس از پذیرش سرمربیگری مس رفسنجان با جدایی خدابندهلو مخالفت کرد تا انتقال او در زمستان فصل جاری لیگ بیست و سوم به پرسپولیس به طور کامل منتفی شود.
باشگاه پرسپولیس تا کنون عبدالکریم حسن، اوستون ارونوف، ابوالفصل بابایی و عیسی آل کثیر را در نقل و انتقالات زمستانی به خدمت گرفته است.
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